Повинна носити паранджу: Ольга Сумська відверто зізналася у своїх болючих точках

У відвертому інтерв'ю для програми «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», популярна українська актриса Ольга Сумська зізналася, як вона реагує на критику і підтримує рішення колег про пластичні операції.

Популярна українська акторка Ольга Сумська зізнається – до критики вона ставиться спокійно, щоправда, тільки до адекватної та від професіоналів.

«Моя особистість завжди викликає критику. Вважають, скажімо, що моя сестра Наталя В’ячеславівна – ідеальна, в неї ідеально все, а от що стосується Ольги, то тут забагато піару, можливо, чи забагато інтерв'ю, чи, може, макіяж заяскравий – все життя маю стримуватись, носити паранджу», – коментує акторка Ольга Сумська в програмі «Ранок з Україною».

Ольга і Наталія Сумські (фото: соцмережі)

Крім того, артистка зазначає – більш за все критика, яка йде на її адресу, стосується особистого життя:

«Якщо згадати історію мого розлучення, а вже минуло скільки років, наче, кому це все цікаво? – А цікаво, пишуть! Журналісти досі запитують: «Як же ви могли?» До того ж історія з театром: там були конфлікти, політичні колізії – мене є, за що вщипнути, як то кажуть».

Хейтери не минають нагоди пройтися і по зовнішності Сумської.

«Пишуть, що в мене якісь страшні брови. Або, що я маю видалити родимку, бо вона жахлива – псує мою зовнішність. Як її тільки не називають: «Приберіть цю бородавку! Що ви ходите, як стара бабуся з цією бородавкою? Як баба Яга!» У когось я викликаю повагу, в когось навпаки роздратованість, знаєте, інколи пишуть: «Як же ж ви мене дратуєте!» Я відповідаю: «Як це класно!» – розповіла Ольга Сумська в ефірі каналу «Україна».

Актриса тільки підігріває запал та викладає фото себе без макіяжу у соцмережах, доводячи: жінка прекрасна у сукні чи домашньому одязі, у будь-якому віці, з макіяжем чи без.

«Мені нема чого приховувати, в мене все природне! Я нічого собі не вколюю так, щоб мама рідна не пізнала. Інколи ти бачиш своїх колег без макіяжу і жахаєшся – не пізнаєш їх. Якщо жінці за 50, за 60, і вона освіжилася, зробила гарну пластику і це гарно виглядає – я всебічно «ЗА», я підтримую це бажання бути красивою», – зізналася акторка.