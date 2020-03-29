Довго і щасливо: Оля Полякова поділилася власним секретом міцного шлюбу

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка знає, як зробити шлюб міцним і непорушним

Оля Полякова коротає карантинні будні на своїй дачі в компанії коханого чоловіка Вадима і двох доньок-школярок Маші і Аліси. Співачка регулярно балує підписників кулінарними шедеврами у власному виконанні та ділиться рецептами смачних страв, які готує з дітьми, наприклад, шоколадні мафіни чи апетитна піца. Також сім'я виїжджає на кінні прогулянки і проводить багато часу на свіжому повітрі. Як зізналася "Королева ночі" Каті Осадчій в її програмі "Світське життя", бути постійно разом – нелегке випробування, причому це стосується як проведення часу з дітьми, так і з чоловіком. Тому у "Суперблондинки" є власний рецепт щасливого шлюбу.

Оля з побоюванням розповіла, що так давно хотіла більше часу проводити на дачі, де вона зробила ремонт і добудувала частина будинку, що, здається, "накликала" карантин.

"Я зараз щось таке скажу, що Україна мене зненавидить, але мені здається, що це я зробила. Тому що я говорила, що я побудувала дачу і не живу тут. Я весь час рахувала, скільки мені обходиться ніч тут. Коли багато вкладаєш і ночуєш 10 ночей , ділиш і думаєш: навіщо мені це було потрібно? І наче Всесвіт сказала: "А, ти хочеш пожити тут?" На тобі! Хочеш два тижні! А, ти місяць хотіла тут пожити – на тобі!" - жартує зірка.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля зізналася, що поки багато часу присвячує дітям, а до чоловіка Вадима "поки не дійшли руки", а також поділилася особистим секретом сімейного щастя і міцних стосунків в парі.

"Я вам дам пораду - якщо ви хочете довго прожити з чоловіком. Треба кожному мати свій куток, трохи скучити і зустрітися. Коли один за одним ходить – це дуже складно. Ми раніше, років 5-7 років, так робили, коли ми як два придурка ходили один за одним. Потім ми трохи сепарировались і виробили такий спосіб спілкування. Ми разом, але якщо треба побути окремо – будь ласка", - резюмувала артистка.

Оля зізнається, що бути весь день безперервно з дітьми для неї виявилося складним заняттям.

Оля Поляковас донькою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я зрозуміла, що не вмію проводити з ними багато часу. Звикла, що дитина йде в 9 ранку в школу, потім приходити ми щось ввечері робимо і йдемо спати. А так, 24 години в замкнутому просторі – це дуже складно. Але я рада. Цей час варто використовувати, щоб щось "відремонтувати" в житті", - філософствує вона.

В дачі роботи зірці також вистачає. В планах у Олі - добудувати лазню і обладнати ферму, адже у співачки 50 кіз! "Я вмію доїти, але я цього не роблю", - зізналася господарська зірка.

Співачка планує на власній фермі виготовляти сир, адже вона давно захоплюється сироварінням, а також посадити яблучний сад і робити сидр.

Відео: YouTube/Світське життя

Раніше Оля Полякова розповіла про травму старшої дочки Маші, яка сталася на її очах.