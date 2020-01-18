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Коли дочка вже з тебе: Оля і Маша Полякови помірялися фігурами в бікіні

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Шанувальники прийшли в захват від довгих ніжок співачки та її доньки

Оля Полякова дала кілька виступів в США, після чого разом з дочками поїхала на відпочинок у сусідню Мексику, на курорт Канкун. До речі, не обійшлося без пригод - артистка розповіла, що перед самим виїздом в аеропорт вона виявила, що втратила свій і молодшої доньки паспорта. Однак у підсумку все обійшлося і вони в повному складі дісталися до місця призначення, де зірка і відсвяткувала свій день народження - 17 січня їй виповнилося 36 років.

Оля продовжує приймати вітання, а заодно і насолоджуватися пляжним відпочинком. У своєму Instagram вона виклала новий яскравий кадр, яким буквально "підірвала" мережу - адже вони з 14-річною донькою Машею вирішили "помірятися" фігурами в бікіні! На знімку мама і донька тримаються за руки і відображені в стрибку на пляжі з білосніжним піском.

На Марії темно-зелений купальник, а її зіркова мама віддала перевагу білому. Обидві вони виглядають дуже щасливими і можуть похвалитися точеними фігурками.

"Коли дочка вже з тебе ...))) а ти все ще теличка)))" - з гумором прокоментувала Полякова.

Фото: Оля Полякова з донькою Машею (instagram.com/polyakovamusic)

Підписники співачки прийшли в захват і засипали її компліментами, захоплюючись стрункістю її і Маші і особливо нахвалюючи їх довгі стрункі ноги. Також вони вкотре наголосили вражаючу схожість Олі зі старшою донькою і заявили, що вони виглядають, як сестрички.

  • Круті дівчиська
  • Суперські
  • Яке позитивне фото :) красоточки
  • Олічка ви з донечкою дуже класні
  • Богині просто
  • Ноги , нескінченні...! Такі тільки у Ольки Полякової і у її доньки !!!
  • Красуні
  • Дівчинки ваші ніжки це просто
  • Ці ноги зводять мене з розуму
  • Ви класні обидві
  • Клас. А тіло супер. Особливо ваші довгі ніжки
  • Мама реально фору дасть дочці
  • Красуні, мама і доця
  • Вааау, які крутііі

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова в купальнику спокусила ідеальними формами на пляжі в Мексиці.

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