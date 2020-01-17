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Іменинниця Оля Полякова в купальнику спокушає ідеальними формами на пляжі в Мексиці

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2020 - 10:27
Іменинниця Оля Полякова в купальнику спокушає ідеальними формами на пляжі в Мексиці
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка зустрічає день народження в Мексиці

Оля Полякова після низки концертів в США і Канаді відправилася у відпустку в Канкун, Мексика. До речі, тут відпочиває і екс-дружина Потапа Ірина Горова з дітьми. Крім того, Мексику для сімейного відпочинку облюбували Потап і Настя Каменських. У Олі також є ще одна причина полетіти в відпустку і побалувати себе заслуженим відпочинком – 17 січня співачка відзначає день народження. Так, артистка показала серію гарячих пляжних фото, на яких відображена в жовтому купальнику з написом Miami.

"Королева ночі" із задоволенням позує біля океану і демонструє зі всіх ракурсів свої ідеальні форми.

"Канкун! Так, як я сюди добиралась, втративши напередодні паспорт з візою своєї і Аліси, не побажаєш нікому! Спасибі всім, хто допомагав, але як же я рада, що все вийшло! Ну і традиційно: яке фото краще?" - поцікавилася вона.

Пікантний пляжний фотосет співачки тут

Іменинниця Оля Полякова в купальнику спокушає ідеальними формами на пляжі в Мексиці

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники з задоволенням відгукнулися на прохання Олі і стали з цікавістю вивчать гарячий фотосет і ділиться своєю думкою.

  • Дуже красива і класна, обожнюю
  • Всі фото шикарні!
  • Всі фотки супер
  • У неї ноги довші, ніж я вся
  • Красуня
  • Всі фотки класні
  • Обожнюю фото в русі! Оля, Ви просто Зірка в польоті! Звичайно ж, фото 5
  • Шо красуня , то красуня, з якого боку не дивись
  • Всі хороші

    Іменинниця Оля Полякова в купальнику спокушає ідеальними формами на пляжі в Мексиці

    Іменинниця Оля Полякова в купальнику спокушає ідеальними формами на пляжі в Мексиці

    Іменинниця Оля Полякова в купальнику спокушає ідеальними формами на пляжі в Мексиці

    Скріншот коментарів

    Також Оля вирішила почати свій новий рік правильно і, одягнувшись в інший, роздільний купальник, вирушила на пляж. Іменинниця показала щасливе фото і заворожила посмішкою на портретному зображенні. "Ну, з новим роком!" - коротко підписала вона фото.

    Іменинниця Оля Полякова в купальнику спокушає ідеальними формами на пляжі в Мексиці

    Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

    Нагадаємо, що Оля Полякова засвітила фігуру на пляжі в Маямі, куди літала з доньками Машею і Алісою.

    У нього діти, а в мене – кар'єра: Оля Полякова розговорилася про сімейне життя Приваблива пропозиція: Оля Полякова в оксамитовому вбранні закликає на рибаловлю
    Новини України Оля Полякова
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