Іменинниця Оля Полякова в купальнику спокушає ідеальними формами на пляжі в Мексиці

Співачка зустрічає день народження в Мексиці
Оля Полякова після низки концертів в США і Канаді відправилася у відпустку в Канкун, Мексика. До речі, тут відпочиває і екс-дружина Потапа Ірина Горова з дітьми. Крім того, Мексику для сімейного відпочинку облюбували Потап і Настя Каменських. У Олі також є ще одна причина полетіти в відпустку і побалувати себе заслуженим відпочинком – 17 січня співачка відзначає день народження. Так, артистка показала серію гарячих пляжних фото, на яких відображена в жовтому купальнику з написом Miami.
"Королева ночі" із задоволенням позує біля океану і демонструє зі всіх ракурсів свої ідеальні форми.
"Канкун! Так, як я сюди добиралась, втративши напередодні паспорт з візою своєї і Аліси, не побажаєш нікому! Спасибі всім, хто допомагав, але як же я рада, що все вийшло! Ну і традиційно: яке фото краще?" - поцікавилася вона.
Пікантний пляжний фотосет співачки тут
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Шанувальники з задоволенням відгукнулися на прохання Олі і стали з цікавістю вивчать гарячий фотосет і ділиться своєю думкою.
Скріншот коментарів
Також Оля вирішила почати свій новий рік правильно і, одягнувшись в інший, роздільний купальник, вирушила на пляж. Іменинниця показала щасливе фото і заворожила посмішкою на портретному зображенні. "Ну, з новим роком!" - коротко підписала вона фото.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, що Оля Полякова засвітила фігуру на пляжі в Маямі, куди літала з доньками Машею і Алісою.