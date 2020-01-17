Іменинниця Оля Полякова в купальнику спокушає ідеальними формами на пляжі в Мексиці

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка зустрічає день народження в Мексиці

Оля Полякова після низки концертів в США і Канаді відправилася у відпустку в Канкун, Мексика. До речі, тут відпочиває і екс-дружина Потапа Ірина Горова з дітьми. Крім того, Мексику для сімейного відпочинку облюбували Потап і Настя Каменських. У Олі також є ще одна причина полетіти в відпустку і побалувати себе заслуженим відпочинком – 17 січня співачка відзначає день народження. Так, артистка показала серію гарячих пляжних фото, на яких відображена в жовтому купальнику з написом Miami.

"Королева ночі" із задоволенням позує біля океану і демонструє зі всіх ракурсів свої ідеальні форми.

"Канкун! Так, як я сюди добиралась, втративши напередодні паспорт з візою своєї і Аліси, не побажаєш нікому! Спасибі всім, хто допомагав, але як же я рада, що все вийшло! Ну і традиційно: яке фото краще?" - поцікавилася вона.

Пікантний пляжний фотосет співачки тут

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники з задоволенням відгукнулися на прохання Олі і стали з цікавістю вивчать гарячий фотосет і ділиться своєю думкою.

Дуже красива і класна, обожнюю

Всі фото шикарні!

Всі фотки супер

У неї ноги довші, ніж я вся

Красуня

Всі фотки класні

Обожнюю фото в русі! Оля, Ви просто Зірка в польоті! Звичайно ж, фото 5

Шо красуня , то красуня, з якого боку не дивись

Всі хороші

Скріншот коментарів

Також Оля вирішила почати свій новий рік правильно і, одягнувшись в інший, роздільний купальник, вирушила на пляж. Іменинниця показала щасливе фото і заворожила посмішкою на портретному зображенні. "Ну, з новим роком!" - коротко підписала вона фото.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що Оля Полякова засвітила фігуру на пляжі в Маямі, куди літала з доньками Машею і Алісою.