Дочка Шварценеггера засвітилася на фото з новим бойфрендом

Фото: Кетрін Шварценеггер (facebook.com/KatherineSchwarzenegger)

Обранцем Кетрін став відомий американський актор

Дочка знаменитого актора Арнольда Шварценеггера 29-річна Кетрін засвітилася на фотографіях зі своїм новим бойфрендом, відомим актором Крісом Преттом, зіркою фільму "Вартові галактики" і "Світ юрського періоду". Фото було опубліковано на сторінці Претта у Instagram.

Кріс Претт, якому зовсім недавно приписували роман з Дженніфер Лоуренс, опублікував колаж із фотографій з Кетрін Шварценеггер. Колаж складений з різних фотографій, де актор обіймає дівчину, цілується з нею і позує в смішних масках. У підписі до колажу Претт написав зворушливе привітання для Кетрін.

"З днем народження, шеф. Твоя посмішка освячує кімнату. Я дорожу нашим часом, проведеним разом. Дякую Богові за те, що ти з'явилася в моєму житті. Вдячний тобі за сміх, поцілунки, розмови, походи, любов і турботу", - так підписано фото. В кінці запису Кріс поставив смайлик у вигляді сердечка.

Скріншот фото (instagram.com/prattprattpratt)

Зовсім недавно Кріс Претт подав на розлучення зі своєю дружиною-актрисою Анною Феріс, з якою прожив у шлюбі 8 років. У пари є син Джек, який народився в 2012 році.

Кріс Претт відомий за своїми ролями у фільмах "Вартові галактики", "10 років потому", "Пасажири", "Бетмен", "Світ юрського періоду".

Скріншот фото (instagram.com/katherineschwarzenegger)

Кетрін Шварценеггер 29 років, вона старша дочка знаменитого актора і політика Арнольда Шварценеггера. Дівчина написала і опублікувала три книги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відомий співак вразив сміливим знімком.

А також писали про те, що Селін Діон в шкіряній міні-сукні вразила сильною худобою.