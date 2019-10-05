"Перевернула поняття про материнство": Оля Полякова душевно привітала молодшу дочку

Фото: Оля Полякова з донькою Алісою (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка звернулася до Аліси зі сторінки в соцмережі

Енергійна і оригінальна Оля Полякова вміє чудово поєднувати кар'єру і материнство. В її щільному гастрольному графіку завжди знайдеться час для улюбленого чоловіка Вадима і дочок – Маші і Аліси. Старша дівчинка росте копією зіркової мами і вже вирішила йти по її стопах – підкорювати Олімп шоу-бізнесу, щоправда, з професією ще не визначилася. Вона пробує свої сили в модельному бізнесі, тому зараз посилено займається спортом, а іноді і в компанії зіркової мами. А молодша дивує "суперблондинку" своїм норовливим характером і завзятістю. Так, 5 жовтня Аліса святкує день народження, тому Оля не могла залишити без уваги знаменну дату.

"Королева ночі" розмістила на сторінці безліч знімків своєї молодшої дочки. Задумлива, серйозна, розслаблена і умиротворена – Аліса постала перед підписниками Олі в різних образах. А її зіркова мама зізналася, що дівчинка перевернула її світ і уявлення про материнство.

"Моя солодка кішечка Аліса! Ти з'явилася в моєму житті, що б повністю перевернути моє поняття про материнство і вихованні, тому що, все що я знала і вміла, з тобою не працює, але я вчуся. Будь щаслива, моя дівчинка, здорова і життєрадісна! Люблю тебе, кошеня", - залишила Оля зворушливе й емоційне побажання для дочки.

Фото: донька Олі Полякової, Аліса (instagram.com/polyakovamusic)

До привітань співачки приєдналися її зіркові друзі. "З чудовою іменинницею!" - написала фотограф Соня Плакидюк. "Характер відчувається серйозний!" - оцінила фото дівчинки Маша Єфросініна.

Шанувальники Олі також не залишилися в стороні від знаменної події.

Гідна дочка і конкурентка

Дуже красива дівчина, вся в маму! Вітаю з Днем народження!

Красуня! Коли виросте буде

Красуня маленька

Вся в маму

Так дівчатка дорослішають і молодшенька красуня, підросла і теж з своєю харизмою і характером, всі дівчатка суперські. Щастя і багато любові та хай мрії збуваються, а бажання здійснюються! Аліса просто чарівність і беспосередність в одному келиху!

Красива дівчинка

Татусева дочка!

Яка мила, на матір схожа

Красуня, Принцеса, нехай буде завжди самою щасливою і здоровою

Які у неї красиві очі! Колір зачаровує!

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Раніше Оля Полякова прогулялася по Парижу в сміливих образах і відвідала показ Андре Тана.