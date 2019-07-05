Дочка Олі Полякової показала на відео спортивне досягнення і блиснула підтягнутою фігурою

Маша Поякова продовжує вражати шанувальників своїми досягненнями. Нагадаємо, що донька Олі Полякової все ще перебуває в таборі моделей в грецькому місті Патри.14-річна дівчина проводить там більш, ніж насичений відпочинок. Разом з іншими учасницями Маша дуже активно тренується (до речі, вона дійсно помітно схудла), освоює основи правильного харчування і моделювання, спілкується з наставниками і т. д. До прикладу, серед експертів табору – відома українська модель Алла Костромічева.

А нещодавно на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Маша Полякова опублікувала нове мотивуюче відео. Знову бачимо чергове тренування. Всі дівчатка в однакових спортивних костюмах оливкового відтінку.

Але найголовніше – Маша показує, як підтягується! Поки що з допомогою іншої людини. Однак успіх вже на обличчя. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Відео швидше за все знімає тренер, який і залишає свої коментарі: "Відмінно! Це ось всім дівчаткам, які думають, що не вміють підтягуватися. Треба просто правильно масштабувати вправу".

Нагадаємо, що до цього дочка Олі Полякової вразила виконанням техніки наолі для осикої талії. Так, Маша показала, як виконує вакуум для живота! Ця техніка вдається далеко не всім. Вона допомагає не тільки зміцнити здоров'я внутрішніх органів, а також підтягнути животик і зробити талію більш витонченою.

Тим часом Оля Полякова знімається в новому сезоні шоу Х-Фактор на "СТБ" в якості одного з членів журі проекту. Так, Полякова у відвертому міні зі шнурівкою підкорила образом на Х-факторі. Співачку навіть назвали "лялькою Барбі" з України.

Також Оля Полякова демонструвала один з образів, в якому з'явилася на місці судді. Тоді вона віддала перевагу латексним штаням і асиметричній майці на одне плече – вбрання ідеально підкреслю плавні вигини довгоногої співачки.