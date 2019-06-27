Дочка Олі Полякової в коротких шортах і на підборах показала майстерність дефіле (відео)

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина також блиснула підтягнутою фігурою

Маша Полякова продовжує вивчати ази модельного бізнесу. Нагадаємо, що на даний момент старша донька Олі Полякової відпочиває і одночасно навчається в модельному таборі в грецькому місті Патри. До речі, одним з організаторів поїздки і одночасно наставником дівчині виступає українська модель Алла Костромічева.

На своїй instagram-сторінці 14-річна Маша Полякова ділитися з багатотисячною армією шанувальників яскравими фото і відео, вихваляючись модельними досягненнями. Кожен день дівчата наполегливо тренуються, щоб підтримувати себе в ідеальній формі. І звичайно ж, вивчають майстерністю дефіле.

Так, в розділі сторіз Маша показала, чому навчилася за цей час. В міні-шортах, білій футболці і на підборах Полякова молодша пройшлася по прямій лінії. У фіналі ефектно погравши з пишним волоссям. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish. На відео Маша дефілює другою.

Донька Олі Полякової Маша (14 років) проходить основи модного дефіле! Дівчина продовжує вчитися в модельному таборі "models camp" (засновник – Алла Костромічева) в Греції! #ОляПолякова #МашаПолякова #ModelsCamp pic.twitter.com/SA8ghDXPqL — MyGlamWish (@glam_wish) June 27, 2019

Також дівчина поспішила показати і парочку нових фото з Греції. На одному з них донька Полякової блиснула стрункою фігурою. Все ж постійні тренування дали свої позитивні результати.

Дівчина позує боком, в закритому червоному купальнику. На тлі бачимо басейн і розкішні грецькі види.

"Нові рятувальники Малібу, як вам такий рятувальник?" - підписала знімок Полякова молодша.

Маша Полякова в Греції (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники Маші поспішили залишити свої коментарі під її новим фото:

"Рятувальник – вогонь!"

"Воу-воу-воу, че так жарко?"

"Рятувальник – супер, з такими довгими ногами ти наздоженеш і врятуєш кого завгодно!"

"Клас! І не дивись на всяких ідіотів, що пишуть гидоту. Просто заздрять!"

"Я б одружився на ній!"

"Ти дуже гарна, нехай ті, що заздрять, закриють свій ротик, бо ти прекрасна"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, раніше Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки в мережі.

"Маша, якби я слухала всіх доброзичливців в житті, я б сиділа зараз у Вінниці, і строчила коменти з закритих акаунтів, під постами зірок і їх дітей, виливаючи на них свою сіре невдале життя!" - почала свій коментар Оля Полякова.