Дочка Олі Полякової в коротких шортах і на підборах показала майстерність дефіле (відео)

Дівчина також блиснула підтягнутою фігурою
Маша Полякова продовжує вивчати ази модельного бізнесу. Нагадаємо, що на даний момент старша донька Олі Полякової відпочиває і одночасно навчається в модельному таборі в грецькому місті Патри. До речі, одним з організаторів поїздки і одночасно наставником дівчині виступає українська модель Алла Костромічева.
На своїй instagram-сторінці 14-річна Маша Полякова ділитися з багатотисячною армією шанувальників яскравими фото і відео, вихваляючись модельними досягненнями. Кожен день дівчата наполегливо тренуються, щоб підтримувати себе в ідеальній формі. І звичайно ж, вивчають майстерністю дефіле.
Так, в розділі сторіз Маша показала, чому навчилася за цей час. В міні-шортах, білій футболці і на підборах Полякова молодша пройшлася по прямій лінії. У фіналі ефектно погравши з пишним волоссям. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish. На відео Маша дефілює другою.
Донька Олі Полякової Маша (14 років) проходить основи модного дефіле! Дівчина продовжує вчитися в модельному таборі "models camp" (засновник – Алла Костромічева) в Греції! #ОляПолякова #МашаПолякова #ModelsCamp pic.twitter.com/SA8ghDXPqL— MyGlamWish (@glam_wish) June 27, 2019
Також дівчина поспішила показати і парочку нових фото з Греції. На одному з них донька Полякової блиснула стрункою фігурою. Все ж постійні тренування дали свої позитивні результати.
Дівчина позує боком, в закритому червоному купальнику. На тлі бачимо басейн і розкішні грецькі види.
"Нові рятувальники Малібу, як вам такий рятувальник?" - підписала знімок Полякова молодша.
Маша Полякова в Греції (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Шанувальники Маші поспішили залишити свої коментарі під її новим фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova
Нагадаємо, раніше Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки в мережі.
"Маша, якби я слухала всіх доброзичливців в житті, я б сиділа зараз у Вінниці, і строчила коменти з закритих акаунтів, під постами зірок і їх дітей, виливаючи на них свою сіре невдале життя!" - почала свій коментар Оля Полякова.