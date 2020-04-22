Дочка Ольги Сумської стала мамою вдруге: у мережі припустили, що це хлопчик

Антоніна Паперна і Володимир Яглич (фото: instagram.com/yaglych)

Радісну новину повідомив щасливий батько

Антоніна Паперна і Володимир Яглич стали щасливими батьками вдруге! При цьому першим цю новину повідомив саме російський актор. І зробив це досить оригінально. На своїй Instagram-сторінці Яглич опублікував промовистий кадр з мультфільму "Король Лев". Шанувальники та друзі пари тут же взялися в коментарях вітати молодого батька. При цьому щасливі батьки не поспішають розкривати всі таємниці і повідомляти стать дитини. Хоча шанувальники в коментарях припустили, що в Антоніни та Володимира народився син. Такий висновок фолловери зробили по кадру з мультика, на якому зображений маленьких Симба.

Зазначимо, що 29-річна дочка Ольги Сумської і її обранець вже виховують дворічну доньку Єву. При цьому зіркові батьки також ретельно приховували спочатку її особисте життя.

Як раніше висловився в інтерв'ю російському журналу HELLO Володимир Яглич, актор віддає перевагу жорстко розділяти особисте і суспільне.

“Є щось особисте, і воно повинно залишатися недоступним для оточуючих. Знаєте, буває, що дитина ще не встиг народитися, а батьки їй вже сторінку в Instagram завели. Нам з Тонею такий підхід зовсім не близький", — зазначив актор.

Антоніна Паперна і Володимир Яглич з донькою Євою

Про зародження роману між російським актором і українською актрисою стало відомо навесні 2015 року. А ось вперше з'явитися зі своєю обраницею на офіційному заході Володимир Яглич зважився на прем'єрі фільму "Привид". Тоді ж представники актора підтвердили, що його почуття до дівчини серйозні.

Свої стосунки пара коментує вкрай рідко, однак, як стало відомо ЗМІ, незабаром після початку роману актори зіграли весілля, а два роки тому стали батьками дочки Єви.

до Речі, до роману з Антоніною Паперною Яглич був одружений на відомій російській актрисі Світлані Ходченкової. Пара офіційно одружилася в 2005 році, а розлучилася через 5 років шлюбу — в 2010-м. Офіційно розлучення відбувся лише в 2011 році, після того як у Ходченкової зав'язалися нові стосунки з бізнесменом Єгором Петришина.

Після цього у Яглич був нетривалий роман з фігуристкою Оксаною Домниной, з якою він познайомився на зйомках шоу "Льодовикового періоду". Відомо, що заради цих відносин Домніна навіть пішла з сім'ї! А ось коли "службовий роман" підійшов до кінця спортсменка знову повернулася до чоловіка.

Нагадаємо, раніше дочка Сумської зворушила ніжним фото, яке зробила її дворічна дочка.