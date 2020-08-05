Ласкаво просимо у світ: Настя Каменських зворушила поповненням в сім'ї

Співачка показала зворушливе відео
Настя Каменських давно знаходиться під прицілом шанувальників, які періодично закидають її питаннями, коли ж? yарешті, буде поповнення в їхній зоряній сім'ї з Потапом. Поки співачка ухиляється від відповіді, і обіцяє розповісти фанам, коли в її родині відбудеться знаменна подія. А поки вона поділилася зворушливою новиною про свою улюбленицю Мімі – у собачки з'явилися милі цуценята!
Артистка розмістила в Instagram відео, на якому малюки притискаються ближче до мами в пошуках молока. Малята ще не можуть твердо стояти на ногах.
"Мімі та її маленька команда. Ласкаво просимо в цей світ", - залишила трепетний підпис під роликом зірка.
Шанувальники Насті не змогли стримати розчулення і захоплення від зворушливої картини.
Скріншот коментарів
До речі, раніше Потап розмістив провокаційне фото з двома малюками на руках – він тримає конверти і позує в компанії колег по гурту MOZGI - дядею Вадею і "Позитивом".