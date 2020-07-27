Майстерно приховували: Потап поставив на вуха мережу фото з двійнятами на руках

Репер показав інтригуючий знімок з дітьми
Поки Настя Каменських відпочиває в Туреччині, Потап зайнятий творчим процесом. Він залишився в Києві і по-справжньому здивував прихильників свіжим знімком. На фото репер позує в компанії учасників свого гурту MOZGI дяді Ваді і Олексія Завгороднього (Позитиву).
На руках щасливий Потап тримає двійню. У всякому разы, сам репер вирішив натякнути на те, що у конвертах і ковдрах саме діти.
"Хто батько?" - залишив інтригуючу підпис репер. Гумор продюсера оцінили Надя Дорофєєва та Володимир Остапчук, а також шанувальники артиста. Багато з них зазначили, що йому пора задуматися про поповнення в родині всерйоз. Фани припустили, що учасники гурту MOZGI просто знімають новий кліп.
Потап з дітьми на руках позував в компанії дяді Ваді і "Позитиву" (Фото: instagram.com/realpotap)
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