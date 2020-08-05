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Добро пожаловать в этот мир: Настя Каменских умилила пополнением в семье

Автор: Lite

Певица показала трогательное видео

Настя Каменских давно находится под прицелом поклонников, которые периодически забрасывают ее вопросами, когда же? yаконец, будет пополнение в их звездной семье с Потапом. Пока певица уклоняется от ответа, и обещает рассказать фанам, когда в ее семье произойдет знаменательное событие. А пока она поделилась трогательной новостью о своей любимице Мими – у собачки появились милые щенки!

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Артистка разместила в Instagram видео, на котором малыши прижимаются ближе к маме в поисках молока. Крохи еще не могут твердо стоять на ногах.

"Мими и ее маленькая команда. Добро пожаловать в этот мир", - оставила трепетную подпись под роликом звезда.

Поклонники Насти не смогли сдержать умиления и восторга от открывшейся перед ними картины.

  • Какая же она красивая мама
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  • Милашество
  • Плюшевые комочки
  • Какие малютки
  • Какие лапочки
  • Какие милашки, просто прелесть

Скриншот комментариев

К слову, ранее Потап разместил провокационное фото с двумя малышами на руках – он держит конверты и позирует в компании коллег по группе MOZGI - дядей Вадей и "Позитивом".

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