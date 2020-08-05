Добро пожаловать в этот мир: Настя Каменских умилила пополнением в семье

Настя Каменских давно находится под прицелом поклонников, которые периодически забрасывают ее вопросами, когда же? yаконец, будет пополнение в их звездной семье с Потапом. Пока певица уклоняется от ответа, и обещает рассказать фанам, когда в ее семье произойдет знаменательное событие. А пока она поделилась трогательной новостью о своей любимице Мими – у собачки появились милые щенки!

Артистка разместила в Instagram видео, на котором малыши прижимаются ближе к маме в поисках молока. Крохи еще не могут твердо стоять на ногах.

"Мими и ее маленькая команда. Добро пожаловать в этот мир", - оставила трепетную подпись под роликом звезда.

Поклонники Насти не смогли сдержать умиления и восторга от открывшейся перед ними картины.

Какая же она красивая мама

Какие милые

Как это трогательно

Як мило

Малыши

Милашество

Плюшевые комочки

Какие малютки

Какие лапочки

Какие милашки, просто прелесть

Скриншот комментариев

К слову, ранее Потап разместил провокационное фото с двумя малышами на руках – он держит конверты и позирует в компании коллег по группе MOZGI - дядей Вадей и "Позитивом".