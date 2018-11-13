"Досі в заціпенінні": популярний ведучий згадав зворушливу історію з дитинства

Колаж РБК-Україна

Від історії Андрія Шабанова накочуються сльози на очі

Популярний український телеведучий, шоумен та продюсер Андрій Шабанов згадав зворушливу історію із свого дитинства.

"Уявіть собі, що 32 роки тому ви залишили в школі на своїй парті зошит. Встали, вийшли на хвилину, а хвилинка перетворилася в 32 роки. І ось ви повернулися в цей клас, подивилися на свою парту, а там лежить ваш зошит для контрольних робіт... Вас - учня першого класу. Як вам таке відчуття? Як вам взагалі ймовірність того, що це можливо в реальності, а не в психоделічному сні?" - розповів Шабанов.

Андрій Шабанов (фото: прес-служба шоумена)

Зазначимо, що 26 квітня 1986 року, коли стався вибух на Чорнобильській АЕС, Андрій як раз ходив у молодші класи.

"З середини 70-х і аж до самої аварії на Чорнобильській Атомній Електростанції мої батьки, випускники Одеського політехнічного інституту, працювали на надсекретному об'єкті ЗРЛС "Дуга". Для обслуговування його було побудоване маленьке містечко Чорнобиль-2, яке складалося з п'яти житлових багатоквартирних будинків, двох величезних дитячих майданчиків, їдальні, готелю, гуртожитку, перукарні, буфету, продмагу, дитячого садка і школи.... Побудували прямо посеред лісу. Просто зрубали гектар, обнесли парканом і побудували містечко з нуля. Останній раз я заходив в цю школу 32 роки тому. А от сьогодні мама прислала мені фото. Їхній колишній колега побував учора в школі. Зайшов в мій клас на першому поверсі, а там на столі лежить зошит..." - зазначив шоумен і додав, що він "досі в заціпенінні".

Зошит Шабанова (фото: прес-служба шоумена)

Раніше популярний український шоумен, гуморист, співак і актор Вадим Мічковський, більш відомий як Дядя Жора, розповів, як просив руки своєї майбутньої дружини.

Також ми писали про те, що популярні українські артисти - співачка Лавіка і учасник групи BRO Borisenko Brothers Володимир Борисенко - узаконили свої відносини.

Відео: РБК-Україна