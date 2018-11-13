ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Досі в заціпенінні": популярний ведучий згадав зворушливу історію з дитинства

Lite » Зірки 13.11.2018 - 19:47
"Досі в заціпенінні": популярний ведучий згадав зворушливу історію з дитинства
Колаж РБК-Україна

Від історії Андрія Шабанова накочуються сльози на очі

Популярний український телеведучий, шоумен та продюсер Андрій Шабанов згадав зворушливу історію із свого дитинства.

"Уявіть собі, що 32 роки тому ви залишили в школі на своїй парті зошит. Встали, вийшли на хвилину, а хвилинка перетворилася в 32 роки. І ось ви повернулися в цей клас, подивилися на свою парту, а там лежить ваш зошит для контрольних робіт... Вас - учня першого класу. Як вам таке відчуття? Як вам взагалі ймовірність того, що це можливо в реальності, а не в психоделічному сні?" - розповів Шабанов.

&quot;Досі в заціпенінні&quot;: популярний ведучий згадав зворушливу історію з дитинства

Андрій Шабанов (фото: прес-служба шоумена)

Зазначимо, що 26 квітня 1986 року, коли стався вибух на Чорнобильській АЕС, Андрій як раз ходив у молодші класи.

"З середини 70-х і аж до самої аварії на Чорнобильській Атомній Електростанції мої батьки, випускники Одеського політехнічного інституту, працювали на надсекретному об'єкті ЗРЛС "Дуга". Для обслуговування його було побудоване маленьке містечко Чорнобиль-2, яке складалося з п'яти житлових багатоквартирних будинків, двох величезних дитячих майданчиків, їдальні, готелю, гуртожитку, перукарні, буфету, продмагу, дитячого садка і школи.... Побудували прямо посеред лісу. Просто зрубали гектар, обнесли парканом і побудували містечко з нуля. Останній раз я заходив в цю школу 32 роки тому. А от сьогодні мама прислала мені фото. Їхній колишній колега побував учора в школі. Зайшов в мій клас на першому поверсі, а там на столі лежить зошит..." - зазначив шоумен і додав, що він "досі в заціпенінні".

&quot;Досі в заціпенінні&quot;: популярний ведучий згадав зворушливу історію з дитинства

Зошит Шабанова (фото: прес-служба шоумена)

Раніше популярний український шоумен, гуморист, співак і актор Вадим Мічковський, більш відомий як Дядя Жора, розповів, як просив руки своєї майбутньої дружини.

Також ми писали про те, що популярні українські артисти - співачка Лавіка і учасник групи BRO Borisenko Brothers Володимир Борисенко - узаконили свої відносини.

Відео: РБК-Україна

Новини України ЧАЭСшколашоумен
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся