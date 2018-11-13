"До сих пор в оцепенении": популярный ведущий вспомнил душещипательную историю из детства

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От истории Андрея Шабанова накатываются слезы на глаза

Популярный украинский телеведущий, шоумен и продюсер Андрей Шабанов вспомнил душещипательную историю из своего детства.

"Представьте себе, что 32 года назад вы оставили в школе на своей парте тетрадку. Встали, вышли на минуту, а минутка превратилась в 32 года. И вот вы вернулись в этот класс, посмотрели на свою парту, а там лежит ваша тетрадка для контрольных работ... Вас - ученика первого класса. Как вам такое ощущение? Как вам вообще вероятность того, что это возможно в реальности, а не в психоделическом сне?" - рассказал Шабанов.

Андрей Шабанов (фото: пресс-служба шоумена)

Отметим, что 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС, Андрей как раз ходил в младшие классы.

"Cо середины 70-х и вплоть до самой аварии на Чернобыльской Атомной Электростанции мои родители, выпускники Одесского политехнического института, работали на сверхсекретном объекте ЗРЛС "Дуга". Для обслуживания его был построен маленький городок Чернобыль-2, состоявший из пяти жилых многоквартирных домов, двух огромных детских площадок, столовой, отеля, общежития, парикмахерской, буфета, продмага, детского сада и… школы. Построили прямо посреди леса. Просто срубили гектар, обнесли забором и построили городок с нуля. Последний раз я заходил в эту школу 32 года назад. А вот сегодня мама прислала мне фото. Их бывший коллега побывал вчера в школе. Зашел в мой класс на первом этаже, а там на столе лежит тетрадка..." - отметил шоумен и добавил, что он "до сих пор в оцепенении".

Тетрадка Шабанова (фото: пресс-служба шоумена)

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Видео: РБК-Украина