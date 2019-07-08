"Для Грузії це надважливо": Потап не може приховати захоплення від перемоги Зазарашвілі в Голос. Діти

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап звернувся до переможця і його наставників

Потап також вирішив висловитися з приводу минулого суперфіналу 5-го сезона Голос. Діти на каналі "1+1". Нагадаємо, що фінал відбувся вчора ввечері, 7 липня. Переможцем 5-го сезону став хлопчик з Грузії Олександр Зазарашвілі. Примітно, що зірковими тренерами Саші були солісти групи "Время и Стекло" - Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній. Цікаво, що в тей же час Нядя і Позитив є підопічними Потапа! Так що гордість українського репера виправдана подвійно.

Так, на своїй instagram-сторінці Потап опублікував великий пост, в якому зворушливо звернувся не тільки до Наді і Позитива, але також і привітав Зазарашвілі!

За словами Потапа, він дуже гордий!

"Сказати, що я пишаюся - це нічого не сказати! Цей прекрасний хлопець, чудовий голос і нарешті заслужена і така довгоочікувана перемога Команди "Время и Стекло"!! Урра!!! А який гарний спільний номер "Люди як Кораблі" - який класний виступ малюків і Дорофєєвої, і приголомшливий чуттєвий речитатив Позитиву", - пише Потап

Також Потап зазначив, що для Грузії ця перемога Олександра Зазарашвілі дуже важлива!

"Я пишаюся такими артистами - вони світанок нашої культури! Дякую, Ураїна, що проголосували за цього хлопця, він -переможець! Для Грузії це надважливо!" - підсумував співак.

Свій пост Потап супроводив фото Дорофєєвої та Завгороднього з Зазарашвілі.

Олексій Завгородній, Олександр Зазарашвілі і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що до цього зворушливий пост-визнання опублікувала Надя Дорофєєва. Навіть за її публікації зрозуміло, що співачку переповнювали захоплені емоції.

"Спасибі, що проголосувала за нашого Олександра! Сашенька, ти чудо!!" - написала тоді Дорофєєва. І також супроводжувала свій пост щасливим знімком з переможцем.

Крім того, в мережі вже з'явилося відео виступу Дорофєєвої та Завгороднього з їх підопічними у фіналі. Тоді вони всі виконали пісню Кузьми Скрябіна "Люди як кораблі".

Карина Столаба, Олександр Зазарашвілі, Время и Стекло – "Люди, як кораблі" – фінал – Голос. Діти 5 сезон

До речі, раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили романтичними образами в суперфіналі 5-го сезону шоу Голос. Діти. Телеведуча блищала в чудовій повітряній сукні з органзи, що декорована бабками і метеликами.

Також своїм стильним образом порадувала і Джамала. Співачка з'явилася в ефірі в незвичайному топі з воланами.