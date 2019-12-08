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Довгонога дружина Комарова показала себе в міні

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.12.2019 - 16:05
Довгонога дружина Комарова показала себе в міні
Олександра Кучеренко (Фото: instagram.com/aakucherenko)

Олександра Кучеренка виклала знімок у відвертому вбранні

Дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поділилася з шанувальниками в Instagram фото в яскравому образі.

На знімку можна побачити 22-річну телеведучу і "Міс Україна 2016" в червоній міні-сукні, більше схожій на жакет.

Доповнили образ пудрові "човники", які зробили ноги Кучеренко ще довше. Волосся Олександри відкинуте назад.

Даними фото дружина 36-річного Комарова проілюструвала анонс програми "Зірковий спорт", де є ведучою.

Довгонога дружина Комарова показала себе в міні

Олександра Кучеренко (Фото: instagram.com/aakucherenko)

Довгонога дружина Комарова показала себе в мініОлександра Кучеренко (Фото: instagram.com/aakucherenko)

Шанувальники Кучеренко розхвалили її красу в коментарях:

  • Ідеал жіночої краси!
  • Ех. Лик краси.
  • Ви дуже ефектна!
  • Дуже красива і елегантна.
  • Чудова Олександра...

Довгонога дружина Комарова показала себе в міні

Скріншот: instagram.com/aakucherenko

Довгонога дружина Комарова показала себе в міні

Скріншот: instagram.com/aakucherenko

Зазначимо, що ведучий тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров цим літом одружився на 21-річної моделі, телеведучій та "Міс Україна 2016" Олександрі Кучеренко. Подружжя все ще продовжують облаштовувати сімейне гніздечко - адже Дмитро часто знаходиться в експедиціях і по кілька місяців не буває вдома. Так, нещодавно він показав їх вітальню і поділився труднощами пошуку підходящих меблів. 26 листопада Саші виповнилося 22 роки - і коханий чоловік влаштував їй романтичний сюрприз.

Довгонога дружина Комарова показала себе в міні

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (Фото: instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, раніше молода дружина Дмитра Комарова розкрила секрети своєї стрункості.

Не втратила кваліфікацію: дружина Дмитра Комарова підкорила стрункими ніжками в оксамитовій міні-сукні Поки чоловік у джунглях: дружина Комарова підкорила ефектним виходом у світ
Новини України Александра Кучеренко
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