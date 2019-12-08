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Длинноногая жена Комарова показала себя в мини

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.12.2019 - 16:05
Длинноногая жена Комарова показала себя в мини
Александра Кучеренко (Фото: instagram.com/aakucherenko)

Александра Кучеренко выложила снимок в откровенном наряде

Супруга Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась с подписчиками в Instagram фото в ярком образе.

На снимке можно увидеть 22-летнюю телеведущую и "Мисс Украина 2016" в красном мини-платье, больше похожем на жакет.

Дополнили образ пудровые "лодочки", которые сделали ноги Кучеренко еще длиннее. Волосы Александры откинуты назад.

Данными фото жена 36-летнего Комарова проиллюстрировала анонс программы "Зірковий спорт", где является ведущей.

Длинноногая жена Комарова показала себя в мини

Александра Кучеренко (Фото: instagram.com/aakucherenko)

Длинноногая жена Комарова показала себя в миниАлександра Кучеренко (Фото: instagram.com/aakucherenko)

Поклонники Кучеренко расхвалили ее красоту в комментариях:

  • Идеал женской красоты!
  • Эх. Лик красоты.
  • Вы очень эффектная!
  • Очень красивая и элегантная.
  • Великолепная Александра...

Длинноногая жена Комарова показала себя в мини

Скриншот: instagram.com/aakucherenko

Длинноногая жена Комарова показала себя в мини

Скриншот: instagram.com/aakucherenko

Отметим, что ведущий тревел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров этим летом женился на 21-летней модели, телеведущей и "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Супруги все еще продолжают обустраивать семейное гнездышко - ведь Дмитрий часто находится в экспедициях и по несколько месяцев не бывает дома. Так, недавно он показал их гостиную и поделился сложностями поиска подходящей мебели. 26 ноября Саше исполнилось 22 года - и любимый муж устроил ей романтический сюрприз.

Длинноногая жена Комарова показала себя в мини

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (Фото: instagram.com/aakucherenko)

Напомним, ранее молодая жена Дмитрия Комарова раскрыла секреты своей стройности.

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