Довгонога Нікітюк в екстраміні повеселилася на дні народження Притули
Відомий український актор і шоумен Сергій Притула 22 червня відсвяткував свій 40-річний ювілей. З цієї нагоди шоумен влаштував пишну вечірку, на якій побувало чимало зірок українського шоу-бізнесу. Звичайно, її відвідала і Леся Нікітюк, яка багато років веде передачу "Хто зверху?" разом з іменинником.
Яскравими фото з дня народження свого друга і колеги телеведуча поділилася в Instagram.
Веселе торжество проходило в центрі Києва на літній терасі з видом на парк.
Леся вибрала для заходу відверту облягаючу міні-сукню ніжно-блакитного кольору з довгим рукавом. Наряд вигідно підкреслив тонку талію і стрункі довгі ніжки артистки.
Ефектний лук Нікітюк доповнила босоніжками на підборах і сумочкою в тон вбрання, а з аксесуарів вибрала масивне кільце.
Для початку Леді Ле зробила кілька барвистих знімків на сходах біля входу в заклад, демонструючи свій аутфіт і фігуру у всій красі.
"Забігла привітати з Днем Народження Сергія Притулу, але сфоткалася, побачила собі і зрозуміла, що з ним буде наступне фото", - поділилася ведуча.
На наступних кадрах вона дійсно з'явилася в обнімку з ювіляром - вони позували на терасі з келихами шампанського в руках.
"Як і обіцяла. Happy birthday @siriy_ua ! Ти класний", - підписала фото Нікітюк.
Леся Нікітюк у відвертому міні погуляла на ювілеї Сергія Притули (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі приєдналися до привітань і залишили розчулені коментарі під фото.
- Найкращі ведучі України
- А була б красива пара
- Крута у вас дружба
- Ви класні. Чи не ревнує Сергія жінка до вас?
- Дві неймовірні людини, вітаю Сергія і тебе Леся що є такий друг
- Які класні разом
- Вони схожі один на одного
- Шикарні
- Які бубочки
- Які гарні. З днем народження, Сергію!
- Неймовірно гарні
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