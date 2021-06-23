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Довгонога Нікітюк в екстраміні повеселилася на дні народження Притули

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Київ, Середа 23 червня 2021 13:29
Довгонога Нікітюк в екстраміні повеселилася на дні народження Притули Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Відомий український актор і шоумен Сергій Притула 22 червня відсвяткував свій 40-річний ювілей. З цієї нагоди шоумен влаштував пишну вечірку, на якій побувало чимало зірок українського шоу-бізнесу. Звичайно, її відвідала і Леся Нікітюк, яка багато років веде передачу "Хто зверху?" разом з іменинником.

Яскравими фото з дня народження свого друга і колеги телеведуча поділилася в Instagram.

Веселе торжество проходило в центрі Києва на літній терасі з видом на парк.

Леся вибрала для заходу відверту облягаючу міні-сукню ніжно-блакитного кольору з довгим рукавом. Наряд вигідно підкреслив тонку талію і стрункі довгі ніжки артистки.

Ефектний лук Нікітюк доповнила босоніжками на підборах і сумочкою в тон вбрання, а з аксесуарів вибрала масивне кільце.

Довгонога Нікітюк в екстраміні повеселилася на дні народження Притули

Для початку Леді Ле зробила кілька барвистих знімків на сходах біля входу в заклад, демонструючи свій аутфіт і фігуру у всій красі.

"Забігла привітати з Днем Народження Сергія Притулу, але сфоткалася, побачила собі і зрозуміла, що з ним буде наступне фото", - поділилася ведуча.

Довгонога Нікітюк в екстраміні повеселилася на дні народження ПритулиДовгонога Нікітюк в екстраміні повеселилася на дні народження Притули

На наступних кадрах вона дійсно з'явилася в обнімку з ювіляром - вони позували на терасі з келихами шампанського в руках.

"Як і обіцяла. Happy birthday @siriy_ua ! Ти класний", - підписала фото Нікітюк.

Довгонога Нікітюк в екстраміні повеселилася на дні народження ПритулиДовгонога Нікітюк в екстраміні повеселилася на дні народження Притули

Леся Нікітюк у відвертому міні погуляла на ювілеї Сергія Притули (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі приєдналися до привітань і залишили розчулені коментарі під фото.

  • Найкращі ведучі України
  • А була б красива пара
  • Крута у вас дружба
  • Ви класні. Чи не ревнує Сергія жінка до вас?
  • Дві неймовірні людини, вітаю Сергія і тебе Леся що є такий друг
  • Які класні разом
  • Вони схожі один на одного
  • Шикарні
  • Які бубочки
  • Які гарні. З днем народження, Сергію!
  • Неймовірно гарні

Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк розсекретила доходи і здивувала історією про батьків.

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Сергій Притула Леся Нікітюк ведущая
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