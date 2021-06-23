Довгонога Нікітюк в екстраміні повеселилася на дні народження Притули

Відомий український актор і шоумен Сергій Притула 22 червня відсвяткував свій 40-річний ювілей . З цієї нагоди шоумен влаштував пишну вечірку, на якій побувало чимало зірок українського шоу-бізнесу. Звичайно, її відвідала і Леся Нікітюк, яка багато років веде передачу "Хто зверху?" разом з іменинником.

Яскравими фото з дня народження свого друга і колеги телеведуча поділилася в Instagram.

Веселе торжество проходило в центрі Києва на літній терасі з видом на парк.

Леся вибрала для заходу відверту облягаючу міні-сукню ніжно-блакитного кольору з довгим рукавом. Наряд вигідно підкреслив тонку талію і стрункі довгі ніжки артистки.

Ефектний лук Нікітюк доповнила босоніжками на підборах і сумочкою в тон вбрання, а з аксесуарів вибрала масивне кільце.

Для початку Леді Ле зробила кілька барвистих знімків на сходах біля входу в заклад, демонструючи свій аутфіт і фігуру у всій красі.

"Забігла привітати з Днем Народження Сергія Притулу, але сфоткалася, побачила собі і зрозуміла, що з ним буде наступне фото", - поділилася ведуча.

На наступних кадрах вона дійсно з'явилася в обнімку з ювіляром - вони позували на терасі з келихами шампанського в руках.

"Як і обіцяла. Happy birthday @siriy_ua ! Ти класний", - підписала фото Нікітюк.

Леся Нікітюк у відвертому міні погуляла на ювілеї Сергія Притули (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі приєдналися до привітань і залишили розчулені коментарі під фото.