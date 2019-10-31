Довгонога блондинка в рожевому міні: зухвала Дорофєєва засвітилася на нічній вулиці

Співачка "передала привіт" з 2000-х
Надя Дорофєєва заради зйомок у новому кліпі на пісню "Лох" гурту "Время и Стекло" перевтілилася в типову стильну штучку з 2000-х. Співачка показала кілька трендових образів того часу і з'явилася перед шанувальниками в образі зухвалої блондинки і запальної гарячої койотки під час танців на барній стійці. Артистка опублікувала ексклюзивне фото зі зйомок нової відеороботи в Instagam.
Надя позує біля "хутряного" авто з оригінальними номерами. Вона відбита в одному з образів з кліпу "Лох" - рожеве міні-плаття і сумочкою в тон, лакова куртка, "леопардове" кепі, чоботи з широким каблуком. Також Наді довелося приміряти перуку і перевтілитися в блондинку.
Поряд з артисткою зображена режисер відеороботи – Таня Муіньо. Надя зізналася їй у почуттях, лишивши лаконічний підпис до світлини з сердечком і посиланням на профіль кліпмейкера. Варто взазначити, що знімок був зроблений в Києві у вечірній час.
Надя Дорофєєва та Таня Муиньо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
В коментарях почався справжній ажіотаж – шанувальники оцінили модний лук Наді. Вони захопилися фігурою дівчини і її умінням завжди залишатися "на стилі".
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва викликала ажіотаж в мережі знімком в боксерських шортах.