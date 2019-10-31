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Довгонога блондинка в рожевому міні: зухвала Дорофєєва засвітилася на нічній вулиці

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Співачка "передала привіт" з 2000-х

Надя Дорофєєва заради зйомок у новому кліпі на пісню "Лох" гурту "Время и Стекло" перевтілилася в типову стильну штучку з 2000-х. Співачка показала кілька трендових образів того часу і з'явилася перед шанувальниками в образі зухвалої блондинки і запальної гарячої койотки під час танців на барній стійці. Артистка опублікувала ексклюзивне фото зі зйомок нової відеороботи в Instagam.

Надя позує біля "хутряного" авто з оригінальними номерами. Вона відбита в одному з образів з кліпу "Лох" - рожеве міні-плаття і сумочкою в тон, лакова куртка, "леопардове" кепі, чоботи з широким каблуком. Також Наді довелося приміряти перуку і перевтілитися в блондинку.

Поряд з артисткою зображена режисер відеороботи – Таня Муіньо. Надя зізналася їй у почуттях, лишивши лаконічний підпис до світлини з сердечком і посиланням на профіль кліпмейкера. Варто взазначити, що знімок був зроблений в Києві у вечірній час.

Надя Дорофєєва та Таня Муиньо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В коментарях почався справжній ажіотаж – шанувальники оцінили модний лук Наді. Вони захопилися фігурою дівчини і її умінням завжди залишатися "на стилі".

  • Довгонога ікона стилю
  • Красуня
  • Шикарна
  • Сексуалочка
  • Вибух
  • Прикольно
  • Ууууу які
  • Пісня бомба, а кліп вибух
  • Як круто
  • Найкраща
  • На стилі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва викликала ажіотаж в мережі знімком в боксерських шортах.

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