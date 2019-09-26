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Діва Монро похвалилася довгими ногами на ефектних фото

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Епатажна артистка влаштувала фотосесію в ботанічному саду

Українська травесті-діва Монро знає, як виглядати ефектно і так, щоб запам'ятатися - артистка регулярно вражає своїми яскравими і ефектними образами. Крім того, вона дуже любить позувати на природі - так, влітку знаменитість влаштувала веселу фотосесію в полі з соняшниками. А ось осіння зйомка проходила в ботанічному саду на тлі грозового неба.

Атмосферними кадрами Монро поділилася на своїй сторінці в Instagram. Артистка позувала в короткій сукні-туніці сірого кольору і босоніжках на шпильці. Завершували образ ніжний макіяж і розпущене хвилясте волосся (одна з перук зірки).

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Довжина наряду і ефектні пози вигідно підкреслили стрункі довгі ноги Монро.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

У підписі до публікації вона торкнулася екологічних проблем, закликала не боятися змін і робити все можливе, щоб зберегти природу навколо нас.

"У світі знову неабиякі політичні пристрасті, які прямо пропорційно впливають на настрої в суспільстві. Касирка Людмила Георгіївна Фукс у свою заслужену перерву, попиваючи каву з пластикового стаканчика, смачно затягуючись сигаретою з фільтром, видихаючи кубометр згубного для клімату це о два, обурено мовить комусь в телефон: "ти чуєш, що я тобі кажу, що скоро всіх змусять по чотири відра для сміття вдома мати!" Як же я її розумію: так в падло щось змінювати у своєму ситому і комфортному житті І чому треба щось змінювати?! Відповідь очевидна: для того, щоб остаточно не знищити те, що маємо! Не бійтеся змін, як показує час - вони тільки на краще! Вранці було сонце, я розраховувала на ефектний захід, але природа нахабно втручалася, але дала закінчити розпочате, і тільки потім грянув дощ. За це тобі дякую. Бережіть природу і вона віддячить взаємністю", - поділилася травесті-діва.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Підписники захоплюються образом і особливо ногами Монро і дякують їй за мудрі слова.

  • Красуня!
  • Ноги, Саня, ноги!
  • Ви красуня!!!
  • правильний пост
  • Класний стиль Монро ;) вогонь
  • Красуня
  • Дуже сексуальні ноги
  • Довгонога яка)
  • Приголомшливий образ!!!!
  • мудрі слова
  • Шикарна
  • Красуня,бомба фото!)
  • Від ніг не відірвати погляд, завжди мріяла про красивих ногах

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, травести-діва Монро зарядила могутньою життєвою мотивацією і розповіла, де можна отримати підтримку, якщо сім'я і друзі вас не розуміють.

Раніше травесті-діва Монро повернулася до витоків і вразила канонічним макіяжем а-ля Мерилін.

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