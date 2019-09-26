Діва Монро похвалилася довгими ногами на ефектних фото

Українська травесті-діва Монро знає, як виглядати ефектно і так, щоб запам'ятатися - артистка регулярно вражає своїми яскравими і ефектними образами. Крім того, вона дуже любить позувати на природі - так, влітку знаменитість влаштувала веселу фотосесію в полі з соняшниками. А ось осіння зйомка проходила в ботанічному саду на тлі грозового неба.

Атмосферними кадрами Монро поділилася на своїй сторінці в Instagram. Артистка позувала в короткій сукні-туніці сірого кольору і босоніжках на шпильці. Завершували образ ніжний макіяж і розпущене хвилясте волосся (одна з перук зірки).

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Довжина наряду і ефектні пози вигідно підкреслили стрункі довгі ноги Монро.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

У підписі до публікації вона торкнулася екологічних проблем, закликала не боятися змін і робити все можливе, щоб зберегти природу навколо нас.

"У світі знову неабиякі політичні пристрасті, які прямо пропорційно впливають на настрої в суспільстві. Касирка Людмила Георгіївна Фукс у свою заслужену перерву, попиваючи каву з пластикового стаканчика, смачно затягуючись сигаретою з фільтром, видихаючи кубометр згубного для клімату це о два, обурено мовить комусь в телефон: "ти чуєш, що я тобі кажу, що скоро всіх змусять по чотири відра для сміття вдома мати!" Як же я її розумію: так в падло щось змінювати у своєму ситому і комфортному житті І чому треба щось змінювати?! Відповідь очевидна: для того, щоб остаточно не знищити те, що маємо! Не бійтеся змін, як показує час - вони тільки на краще! Вранці було сонце, я розраховувала на ефектний захід, але природа нахабно втручалася, але дала закінчити розпочате, і тільки потім грянув дощ. За це тобі дякую. Бережіть природу і вона віддячить взаємністю", - поділилася травесті-діва.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Підписники захоплюються образом і особливо ногами Монро і дякують їй за мудрі слова.

Красуня!

Ноги, Саня, ноги!

Ви красуня!!!

правильний пост

Класний стиль Монро ;) вогонь

Красуня

Дуже сексуальні ноги

Довгонога яка)

Приголомшливий образ!!!!

мудрі слова

Шикарна

Красуня,бомба фото!)

Від ніг не відірвати погляд, завжди мріяла про красивих ногах

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, травести-діва Монро зарядила могутньою життєвою мотивацією і розповіла, де можна отримати підтримку, якщо сім'я і друзі вас не розуміють.

Раніше травесті-діва Монро повернулася до витоків і вразила канонічним макіяжем а-ля Мерилін.