Де отримати підтримку: Монро зарядила могутньою життєвою мотивацією

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Артистка поділилася порадами тим, в кого не вірять рідні та друзі

Українська травесті-діва Монро нещодавно відзначила 20-річчя творчої діяльності, в честь чого радувала шанувальників яскравими архівними фото, а також розповіла, які головні висновки вона зробила за стільки років на сцені. А у своїй новій публікації епатажна артистка зарядила фанатів життєвою мотивацією і повідала, де ж взяти підтримку тим, кого не розуміють і не цінують члени сім'ї або друзі.

На своїй сторінці в Instagram Монро поділилася ефектним кадром, на якому вона зображена з фірмовими білявими локонами і з гарним макіяжем. Родзинкою образу є масивні прикраси і яскрава рожева помада.

Харизматична артистка порадила шукати однодумців в тій сфері, яка вам цікава - саме так зробила в свій час і вона.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

"Вчора мені поставили начебто нехитре питання: якщо в житті немає підтримки, де її отримати? Тю! Де? У своєї аудиторії однодумців, - відповіла я, виходячи з свого досвіду. Ну не вірять в мене родичі! А друзі, начебто на словах підтримують твої захоплення, але жодної участі, ні доброго слова. Це відчувається, коли людині по**р на те, чим ти ділишся. Особливо прикро, коли у відповідь на твої особисті історії, твій друг висить в телефоні, монотонно киваючи у відповідь. Б-Бісить!



Так що шукайте однодумців в мережі, на форумах, в тематичних групах, створюйте своє співтовариство, блог за інтересами, куди прилипнуть саме ті люди, які поділяють ваші інтереси! Відповіла і переключилася на наступне питання... А сьогодні вранці піймала Себе на думці, що можливо людина мала на увазі реальну підтримку реальних людей?! А не вірт. Коли в оточенні ніхто не вірить, тільки критикує, робить моральний пресинг або, ще гірше, вимагає!" - поділилася думками знаменитість.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Вона також додала, що опору можна знайти в самому собі, а від токсичного спілкування краще позбавлятися.



"Ну погодьтеся, в постсовкових сім'ях ( в моїй було так само) спілкування будувалося виключно на критиці, причіпках і "Ти повинен!". І будь-які форми самовираження, свободи, індивідуальності перетинаються в грубій і категоричній формі. А Хочеться саме від рідних почути "Ти молодець!", "я пишаюся тобою!" А ти тільки і мрієш, ну коли ж можна буде з'є**тися, щоб в телефонному режимі та на Новий рік. Так от: якщо відчуваєте, що підтримки чекати немає звідки, ну так склалося, що оточення проти - звертайтеся за підтримкою до себе!!! Поки ви не зрозумієте, що самий головний друг (і ворог, до речі) у вашому житті - це ви самі, ви будете шукати підтримку в комусь іншому! Перевірено на собі. А від токсичного, отруйної суспільства біжіть або максимально віддаляйтеся! Легко сказати - важко зробити? Ні фіга. Знову ж таки, перевірено на собі", - надихає Монро.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Підписники подякували артистці за мудрі і надихаючі слова, а також залишили захоплені відгуки про знімок.

не в брову, а в око!!!

В точку. І потім,ні в кого потребувати не доведеться

Обалденно красиво!!! Шикарно...і фото і Monritta!

Дякую! Дуже в тему зараз

Прямо кудись в саму глибину прилетіло.. Через всі бар'єри і стіни понастроенные.. Змусило сісти і подумати, а потім якось навіть дихати стало легше. Спасибі

Красуня, та ще така ууумная!!!Як так? Відьма,не інакше

У мене є Я!!! Я тільки завдяки Вам це зрозуміла і щиро дякую

Красуня

Мудро сказано, згодна. і яка бомбезний фотка!

Пост як раз те, що треба.

Золоті слова

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро повернулася до витоків і вразила канонічним макіяжем а-ля Мерилін.

До речі, Монро дуже зворушливо привітала свою подругу з ювілеєм, але вже не творчим, Слава з НеАнгелів відзначала своє 35-річчя і травесті-діва не змогла втриматися від ніжних компліментів на її адресу.