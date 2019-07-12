Травесті-діва Монро влаштувала яскраву фотосесію серед соняшників

Епатажна артистка вирушила на Одеський кінофестиваль
Травесті-діва Монро, як і багато інших українських знаменитостей, вирушила до Одеси, де 12 липня розпочинається відомий і престижний кінофестиваль. Епатажна артистка поїхала туди на машині, а по дорозі влаштувала яскраву фотосесію в полі.
Одягнена в помаранчеві брюки та чорну туніку Монро з задоволенням позувала серед квітучих соняшників. Вона доповнила свій образ сонцезахисними окулярами і фірмовою білявою перукою. Знімки вийшли дуже живі і атмосферні.
Фото травесті-діва Монро (facebook.com/monroe.diva)
"Коли в Одесу на машині.Спасибі Elena Litvinenko за комфорт, а Наташа Медведєва за дивовижні кадри. Завтра шукайте на червоній доріжці #ОМКФ", - прокоментувала Монро.
Фото травесті-діва Монро (facebook.com/monroe.diva)
Підписники захоплюються ефектними фото, а деякі навіть пропонують артистці зустрітися в Одесі.
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
Скрнишот коментарів (facebook.com/monroe.diva)
Нагадаємо, травести-діва Монро приміряла образ випускниці і розповіла про непрості шкільні роки.
Раніше Монро поділилася барвистими фото біля океану в міні-сукні і без макіяжу.
Також повідомлялося про те, що Монро вразила своєю "магічною трансформацією".