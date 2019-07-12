Травесті-діва Монро влаштувала яскраву фотосесію серед соняшників

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажна артистка вирушила на Одеський кінофестиваль

Травесті-діва Монро, як і багато інших українських знаменитостей, вирушила до Одеси, де 12 липня розпочинається відомий і престижний кінофестиваль. Епатажна артистка поїхала туди на машині, а по дорозі влаштувала яскраву фотосесію в полі.

Одягнена в помаранчеві брюки та чорну туніку Монро з задоволенням позувала серед квітучих соняшників. Вона доповнила свій образ сонцезахисними окулярами і фірмовою білявою перукою. Знімки вийшли дуже живі і атмосферні.

Фото травесті-діва Монро (facebook.com/monroe.diva)

"Коли в Одесу на машині.Спасибі Elena Litvinenko за комфорт, а Наташа Медведєва за дивовижні кадри. Завтра шукайте на червоній доріжці #ОМКФ", - прокоментувала Монро.

Фото травесті-діва Монро (facebook.com/monroe.diva)

Підписники захоплюються ефектними фото, а деякі навіть пропонують артистці зустрітися в Одесі.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Атмосферно)))

Круті фото!!!

Красу

незвичайно Красива!!!

На килимі-літаку?)

Дуже круто!

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і Просто нереально

Так, урожайненько

Тут і побачимося

Скрнишот коментарів (facebook.com/monroe.diva)

Нагадаємо, травести-діва Монро приміряла образ випускниці і розповіла про непрості шкільні роки.

Раніше Монро поділилася барвистими фото біля океану в міні-сукні і без макіяжу.

Також повідомлялося про те, що Монро вразила своєю "магічною трансформацією".