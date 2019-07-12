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Травесті-діва Монро влаштувала яскраву фотосесію серед соняшників

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.07.2019 - 15:57
Травесті-діва Монро влаштувала яскраву фотосесію серед соняшників
Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажна артистка вирушила на Одеський кінофестиваль

Травесті-діва Монро, як і багато інших українських знаменитостей, вирушила до Одеси, де 12 липня розпочинається відомий і престижний кінофестиваль. Епатажна артистка поїхала туди на машині, а по дорозі влаштувала яскраву фотосесію в полі.

Одягнена в помаранчеві брюки та чорну туніку Монро з задоволенням позувала серед квітучих соняшників. Вона доповнила свій образ сонцезахисними окулярами і фірмовою білявою перукою. Знімки вийшли дуже живі і атмосферні.

Травесті-діва Монро влаштувала яскраву фотосесію серед соняшників

Фото травесті-діва Монро (facebook.com/monroe.diva)

"Коли в Одесу на машині.Спасибі Elena Litvinenko за комфорт, а Наташа Медведєва за дивовижні кадри. Завтра шукайте на червоній доріжці #ОМКФ", - прокоментувала Монро.

Травесті-діва Монро влаштувала яскраву фотосесію серед соняшниківТравесті-діва Монро влаштувала яскраву фотосесію серед соняшників

Фото травесті-діва Монро (facebook.com/monroe.diva)

Підписники захоплюються ефектними фото, а деякі навіть пропонують артистці зустрітися в Одесі.

Травесті-діва Монро влаштувала яскраву фотосесію серед соняшниківФото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

  • Атмосферно)))
  • Круті фото!!!
  • Красу
  • незвичайно Красива!!!
  • На килимі-літаку?)
  • Дуже круто!
  • or Hide report this
  • і Просто нереально
  • Так, урожайненько
  • Тут і побачимося
 

Скрнишот коментарів (facebook.com/monroe.diva)

Нагадаємо, травести-діва Монро приміряла образ випускниці і розповіла про непрості шкільні роки.

Раніше Монро поділилася барвистими фото біля океану в міні-сукні і без макіяжу.

Також повідомлялося про те, що Монро вразила своєю "магічною трансформацією".

Травесті-дива Монро приміряла образ випускниці і розповіла про шкільні роки В міні-сукні і без макіяжу: діва Монро поділилася барвистими фото біля океану
Новини України монротравести
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