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"Діва": Ані Лорак полонила шанувальників спокусливим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2019 - 22:56
"Діва": Ані Лорак полонила шанувальників спокусливим образом
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка оголосила про старт свого концертного туру

Популярна співачка Ані Лорак незмінно радує фанів свіжими знімками, ділячись своїми творчими та особистими перемогами і переживаннями. Цього разу на сторінці в Instagram вона анонсувала початок нового концертного туру зі своїм грандіозним шоу "Діва" і показала стильний чорно-білу фотосесію.

Співачка позує у світлому топі, підкреслює її пишні груди і сталевий прес, і прямих вкорочених джинсах з високою посадкою. Вона доповнила свій образ босоніжками з відкритим носком на високому каблуці з кокетливими тонким ремінцем навколо щиколотки.

"Скоро починається тур шоу "Діва 2019"! Спасибі всім, хто з нами! Ми оголошуємо додаткові концерти, слідкуйте за афішею", - анонсувала артистка свої виступи.

&quot;Діва&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників спокусливим образом

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники почали шукати назви своїх міст і відзначати, що з нетерпінням чекають зустрічі з зіркою, а також оцінили її зовнішній вигляд, не шкодуючи щирих компліментів.

&quot;Діва&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників спокусливим образом

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"Шикарно!", "Ви дуже красива", "Ви така прекрасна, приголомшлива, шалено красива, з надзвичайною фігурою і зовнішністю, талановита, добра , мила і просто обожнювана мною і моєю мамою DIVA!", "Ти прекрасна", "Фотосесія просто шикарна!", "Шикарна жінка! Комусь пощастить!", "Кароліна, Ви - богиня жіночності і краси!", - не приховували захоплення користувачі мережі.

&quot;Діва&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників спокусливим образом

&quot;Діва&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників спокусливим образом

&quot;Діва&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників спокусливим образом

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Також в сториз Кароліна поділилася пікантним знімком в купальнику, який ідеально підкреслив вигини її стрункої фігури. Лорак зробила акцент в образі на пишний бюст, трохи нахилившись на камеру і показавши спокусливі форми.

&quot;Діва&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників спокусливим образом

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Раніше, Ані Лорак відпочила разом з подругою, українською спортсменкою Лілією Подкопаєвою в сонячному Майамі і провела прекрасний час в компанії російських друзів-артистів.

До речі, Ані Лорак заінтригувала фанів загадковим знімком, на якому вона посміхається і повідомляє, що зайнята знімальним процесом, не вдаючись у подробиці.

Відео: РБК-Україна

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