Дикі сестрички: Лілія Ребрик зворушила мережу фото з доньками

Шанувальники Лілії цікавляться, чи хоче вона ще й синочка

Лилия Ребрик, которая ранее умилила сеть трогательным фото со своей младшей дочкой Полиной в цветастом комбинезоне, опубликовала не менее теплый детский снимок. В кадре две девочки в костюмчиках с котами играют вместе, причем старшенькая 6-летняя Диана заботливо приглядывает за сестренкой. Молодая мама поделилась фото в своем Instagram.

Крошек она в шутку назвала "дикими сестричками".

Лилия рассказала, что дочки встали очень рано, и это уже "хорошая традиция воскресного утра".

Фото: Дочки Лилии Ребрик Полина и Диана (instagram.com/liliia.rebrik)

"Спланировали свой выходной? Какие планы? Хочется сделать что-то приятное для себя и семьи", - подписала он снимок.

Также Ребрик добавила, что вчера с большим удовольствием зачитывалась детскими мечтами о будущей профессии, которые ей писали поклонники в сети.

"Благодарю вас за искренность и позитив", - написала она.

Дочки Лилии Ребрик: старшая Диана и младшая Полина

В комментариях к сообщению подписчики Лилии умиляются фото ее дочек. Некоторые даже интересуются, не планирует ли Ребрик пополнение в семье, чтобы у сестренок появился еще и братик.

"Лиля, ваши дочери просто красунечки. Обожаю их";

"Гарнюни";

"Лиль, а сыночка бы еще хотели? Братика сестричкам?"

"Полинка такая смешная, уже все ей интересно, везде нужно полазить, что-то подоставать, что мама плохо поставила";

"И вам огромное спасибо за искренность, Лилия! Девочки - просто милашки!"

"Костюмчики класс!"

"Какие же они красавицы, как и мама! Как книжечка для Полли? Понравилась?"

Лилия Ребрик с семьей

Как сообщалось, ранее Лилия Ребрик эксклюзивно для LITE поделилась топ-6 рекомендациями по питанию, которые позволяют ей оставаться в роскошной форме.

Также мы писали о том, что недавно Лилия Ребрик вышла в свет с 6-летней дочкой Дианой, посетив презентацию мультфильма.