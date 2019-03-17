Дикі сестрички: Лілія Ребрик зворушила мережу фото з доньками

Шанувальники Лілії цікавляться, чи хоче вона ще й синочка
Лилия Ребрик, которая ранее умилила сеть трогательным фото со своей младшей дочкой Полиной в цветастом комбинезоне, опубликовала не менее теплый детский снимок. В кадре две девочки в костюмчиках с котами играют вместе, причем старшенькая 6-летняя Диана заботливо приглядывает за сестренкой. Молодая мама поделилась фото в своем Instagram.
Крошек она в шутку назвала "дикими сестричками".
Лилия рассказала, что дочки встали очень рано, и это уже "хорошая традиция воскресного утра".
Фото: Дочки Лилии Ребрик Полина и Диана (instagram.com/liliia.rebrik)
"Спланировали свой выходной? Какие планы? Хочется сделать что-то приятное для себя и семьи", - подписала он снимок.
Также Ребрик добавила, что вчера с большим удовольствием зачитывалась детскими мечтами о будущей профессии, которые ей писали поклонники в сети.
"Благодарю вас за искренность и позитив", - написала она.
Дочки Лилии Ребрик: старшая Диана и младшая Полина
В комментариях к сообщению подписчики Лилии умиляются фото ее дочек. Некоторые даже интересуются, не планирует ли Ребрик пополнение в семье, чтобы у сестренок появился еще и братик.
"Лиля, ваши дочери просто красунечки. Обожаю их";
"Гарнюни";
"Лиль, а сыночка бы еще хотели? Братика сестричкам?"
"Полинка такая смешная, уже все ей интересно, везде нужно полазить, что-то подоставать, что мама плохо поставила";
"И вам огромное спасибо за искренность, Лилия! Девочки - просто милашки!"
"Костюмчики класс!"
"Какие же они красавицы, как и мама! Как книжечка для Полли? Понравилась?"
Лилия Ребрик с семьей
Как сообщалось, ранее Лилия Ребрик эксклюзивно для LITE поделилась топ-6 рекомендациями по питанию, которые позволяют ей оставаться в роскошной форме.
Также мы писали о том, что недавно Лилия Ребрик вышла в свет с 6-летней дочкой Дианой, посетив презентацию мультфильма.