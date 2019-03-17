Дикі сестрички: Лілія Ребрик зворушила мережу фото з доньками

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники Лілії цікавляться, чи хоче вона ще й синочка

Лілія Ребрик, яка раніше розчулила мережу зворушливим фото зі своєю молодшою донькою Поліною у квітчастому комбінезоні, опублікувала не менш теплий дитячий знімок. У кадрі дві дівчинки у костюмчиках із котами грають разом, причому старшенька 6-річна Діана дбайливо доглядає за сестричкою. Молода мама поділилася фото в своєму Instagram.

Малечу вона жартома назвала "дикими сестричками".

Лілія розповіла, що дочки встали дуже рано, і це вже "добра традиція недільного ранку".

Фото: Доньки Лілії Ребрик Поліна і Діана (instagram.com/liliia.rebrik)

"Спланували свій вихідний? Які плани? Хочеться зробити щось приємне для себе та родини", - підписала він знімок.

Також Ребрик додала, що вчора із великим задоволенням зачитувалася дитячими мріями про майбутню професію, які їй писали шанувальники в мережі.

"Дякую вам за щирість і позитив", - написала вона.

Доньки Лілії Ребрик: старша Діана і молодша Поліна

У коментарях до повідомлення підписники Лілії у захваті від фото її дочок. Деякі навіть цікавляться, чи не планує Ребрик поповнення в родині, щоб у сестер з'явився ще й братик.

"Ліля, ваші дочки просто красунечки. Обожнюю їх";

"Гарнюні";

"Ліль, а синочка б ще хотіли? Братика сестричкам?"

"Полінка така смішна, вже все їй цікаво, скрізь треба полазити, щось подоставать, що мама погано поставила";

"І вам велике спасибі за щирість, Лілія! Дівчатка - просто милашки!"

"Костюмчики клас!"

"Які ж вони красуні, як і мама! Як книжечка для Поллі? Сподобалася?"

Лілія Ребрик із сім'єю

Як повідомлялося, раніше Лілія Ребрик ексклюзивно для LITE поділилася топ-6 рекомендацій по живленню, які дозволяють їй залишатися в розкішній формі.

Також ми писали про те, що нещодавно Лілія Ребрик вийшла у світ з 6-річною донькою Діаною, відвідавши презентацію мультфільму.