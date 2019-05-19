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"Світитесь від щастя": Брежнєва з чоловіком повеселилася на закритій вечірці

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.05.2019 - 09:54
"Світитесь від щастя": Брежнєва з чоловіком повеселилася на закритій вечірці
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка похвалилася рідкісними фото в компанії коханого

Популярна співачка Віра Брежнєва дуже рідко показує шанувальникам спільні фото з чоловіком, продюсером і композитором Констянтином Меладзе. Приміром, нещодавно він відсвяткував день народження, але через відсутність знімків в соцмережах і публічних привітань, фани артистки занепокоїлися – чи все добре у парі? Тоді зірка розмістила чорно-біле фото з коханим чоловіком з особистого архіву і пояснила, що не прагне виставляти особисте життя на показ. Тож підписники Віри в Instagram здивувалися і зраділи, виявивши на її сторінці цілу фотосесію з чоловіком, зроблену на ретро-вечірці у спільних друзів.

Свято був тематичним, а гості ніби здійснили подорож у часі. Так, Віра і Костянтин позували поруч з автоматом з продажу газованої води (такі повсюдно стояли на вулиці в радянський період).

Крім того, антураж кафе Центрального будинку літератора в Москві, де проходило свято, більше нагадував музей речей часів СРСР – плюшеві килими з оленями на стінах, лампи з торшерами, старовинні меблі, вуличні таксофони і багато іншого.

&quot;Світитесь від щастя&quot;: Брежнєва з чоловіком повеселилася на закритій вечірці

Фото: Віра Брежнєва з чоловіком (instagram.com/ververa)

Сама ж Віра постала перед шанувальниками в образі "сексуальної бібліотекарки": вона одягла величезні окуляри і вбралася в атласний комбінезон оливкового кольору, доповнивши образ золотими босоніжками.

&quot;Світитесь від щастя&quot;: Брежнєва з чоловіком повеселилася на закритій вечірці

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Отже: наші улюблені друзі, обожнювана пара Таня і Олег святкували свій День Народження! А святкують вони завжди разом і завжди креативно, на цей раз - в ЦДЛ (Центральний будинок літератора). Вірніше, навіть, його кафетерій. Тематику вечора ви зрозуміли, а я обожнюю тематичні вечірки, і в задоволення вбралася", - залишила вона підпись під фотосетом.

&quot;Світитесь від щастя&quot;: Брежнєва з чоловіком повеселилася на закритій вечірці

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Варто відзначити, що на одному зі знімків Віра позує, сидячи на руках у знаменитого актора Олександра Філіппенко.

&quot;Світитесь від щастя&quot;: Брежнєва з чоловіком повеселилася на закритій вечірці

Фото: Віра Брежнєва і Олександр Філіппенко (instagram.com/ververa)

Шанувальники артистки оцінили оригінальні фото, а ще більше зраділи появі на публіці Віри і Костянтина разом. Фани відзначили, що пара виглядає дуже гармонійно і світиться від щастя.

&quot;Світитесь від щастя&quot;: Брежнєва з чоловіком повеселилася на закритій вечірці

Фото: Віра Брежнєва з чоловіком і гостями вечірки (instagram.com/ververa)

"Віра, Костянтин прямо помолодшав з Вами", "Приємно, коли люди можуть придумати самі собі такий креативний свято, всім весело. Шикарно виглядаєте, класна пара", "Ідеальна пара!", "Класні фото, заряд позитиву", "Дивовижне фото... Ви світитеся від щастя", "Я кайфую від вашої пари!" - писали коментатори.

&quot;Світитесь від щастя&quot;: Брежнєва з чоловіком повеселилася на закритій вечірці

Фото: Віра Брежнєва з гостями вечірки (instagram.com/ververa)

Раніше Віра Брежнєва побувала в Київ, де зустрілася зі своїми друзями-знаменитостями в одному зі столичних закладів.

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Новини України Віра БрежнєваКостянтин Меладзе
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