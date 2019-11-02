"Дика чи домашня?" Віра Брежнєва в образі латексної кішечки звела з розуму мережа

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка опублікувала спокусливе відео в костюмі і масці

Віра Брежнєва сміливо приміряє різні образи і не боїться братися за нову справу, причому робить це завжди з ентузіазмом. Шанувальники неодноразово цікавилися, як ставитися до сміливих і пікантним лукам співачки на сцені і в кліпах чоловік, продюсер Костянтин Меладзе, а зірка лише відповідає – він підтримує і схвалює її експерименти і розуміє особливості професії. Так, нещодавно Віра показала зворушливу записку з зізнання у коханні від другої половинки - свідчення гармонії у стосунках. А на цей раз співачка вразила шанувальників іншим чином - вона перевтілилася в латексну кішечку! Відповідним відео артистка поділилася в Instagram.

У незвичному для себе амплуа виконавиця прийшла на вечірку з нагоди відкриття нового б'юті-бару в Москві. Віра вбралася в чорний лаковий комбінезон, що в точності повторює спокусливі вигини її тіла, і маску з вушками, а також доповнила образ фатальної червоною помадою і широкими стрілками.

"Відірвалася вчора кішечка. Мяу..... Дика чи свійська?" - підписала співачка короткий ролик зі своєю участю.

Шанувальники співачки прийшли в захват від її сміливого експерименту і зухвалого спокусливого лука.

Віра, Ви чудові!

Супер

У всіх котів слюні потекли

Лялечка

Найкраща кішечка

Віра, ти просто сексі в ціймасці

Шикарна жінка!

Скріншот коментарів

Також на сторінці закладу з'явилися фото з сексуальною "кішечкою" Вірою Брежнєвою. Вона розкуто позували з гостями і подругами-власницями б'юті-бару.

Фото: Віра Брежнєва на відкритті б'юті-бару (instagram.com/g.bar.moscow)

До речі, Віра Брежнєва спокусила мережу "мокрим" фото біля фонтану.