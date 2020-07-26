Діяти, а не чекати: стильна Регіна Тодоренко зарядила потужною мотивацією

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча заворожила барвистими фото в мальовничому місці

Регіна Тодоренко встигає і працювати і ростити маленького синочка. Нещодавно ведуча зізналася, що їй довелося відправитися у відрядження і залишити малюка вдома з татом, що далося їй нелегко. На своїй сторінці в Instagram вона ділиться барвистими фото в дуже мальовничих місцях.

І хоча Регіна не стала повідомляти, де ж вона, деякі шанувальники впізнали пейзажі - це озеро Баскунчак в Астраханській області (Росія). Артистка опублікувала ефектний кадр, на якому вона зображена на дорозі, обернувшись до камери.

На Тодоренко - стильний повсякденний літній лук: бежева міні-спідниця і біла блузка без рукавів, а волосся вона зібрала в хвіст. Вона супроводила фото мотиваційним підписом, закликавши всіх займати активну позицію і діяти, а не чекати дива або допомоги.

"Наше ненаситне его настільки велике, що нам всі завжди повинні і ми весь час від когось чогось чекаємо: від молодої людини пропозиції руки та серця, від чоловіка сніданок у постіль, застелені пелюстками троянд вулиці і зарплату в кінці місяця, від сина - турботу і повагу, від онуків бездоганної згоди з багатовіковим досвідом. Але чим більше ми чогось чекаємо, тим менше отримуємо, тому що в такі моменти ми нічого не робимо, а лише знаходимося в стані "standby". Коли в моє життя приходить очікування, я спершу скаржуся на весь світ, а потім переглядаю стратегію своєї поведінки, борюся з бездіяльністю і самоїдством і, врешті-решт, вдаюся до дії ))) дія - це активна позиція, яка приносить лише радість, тому що рух - це життя! Бездіяльність - самі розумієте .... але я можу помилятися, адже мені всього лише 30", - написала Регіна.

А трохи раніше вона поділилася ще одним кадром, на якому зображена на тлі озера в цілісному жовтому купальнику.

Регіна Тодоренко захопила яскравими фото з солоного озера Баскунчак (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Що за диво місця, які мені вдалося відвідати! Іноді я не вірю своїм очам, але все це справжнє , все це виткане руками природи. Нам залишається лише берегти цю красу!" - зазначила ведуча.

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про свою робочу поїздку до моря і зізналася, що їй коштувало нелегких праць залишити вдома синочка, який зазвичай літав з мамою в подорожі.