Дейнеріс Горгонівна: MARUV приголомшила фотосесією з живим пітоном

MARUV (Анна Крсун), схоже, залишилася у великому захваті від свого гучного образу "заклинательки змій", в якому співачка з'явилася перед камерами під час десятого ефіру шоу Танці з зірками 2019 (відгримів 27 жовтня). Виконавиця вирішила ще більше "приворожити" своїх шанувальників, опублікувавши серію фото нового образу. Більш того, на знімках MARUV позує з новим "другом" - в ефектній фотозйомці також бере участь величезний пітон!

Нагадаємо, що 10-й ефір Танці з зірками 2019 пройшов під темою Хеллоуїн (відзначають 31 жовтня). Всі зіркові учасники проекту і їх пари вибирали собі містичних персонажів та перевтілювалися в них. Анна Корсун вибрала собі образ чудовиська з грецької міфології - Горгона Медуза з жіночим обличчям та зміями замість волосся. Згідно з міфами, погляд Горгони перетворював людину в камінь.

"Мedusa Gargona Inda house", - підписала серію фото Корсун.

MARUV (фото: instagram.comalisha_zablockaya)

Найяскравіша деталь образу MARUV - звичайно ж, зачіска! Співачка приміряла перуку сивого волосся, яке було прикрашене незвичайною "діадемою" у вигляді срібних змій з червоними очима-рубінами. Виглядає такий образ дуже яскраво.

А для ще більшого посилення ефекту співачка позує живою з екзотичної змією.

До речі, під час недавнього ефіру шоу Танці з зірками 2019 співачка заспівала свій хіт - "Siren Song". Але в новому незвичному виконанні, з українськими мотивами.

MARUV – Siren Song – Танці з зірками 2019

Шанувальники української співачки поспішили залишити свої захопленим відгуки:

“Ваще вогонь! Дуже ефектно виглядає!"

"Краса - страшна сила!"

"О тут є гармонія"

“Так органічно! У кожній жінці живе змія! Ха - ха!"

"Крутяк найкрасивіша і крута"

"Яка ж, зачаровує"

"Дейнерис Горгонівна"

"А Марув не жартувала, коли в ефірі сказала, що одягнеться медузою"

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, раніше MARUV епатувала новим спорт-шик образом в шубі і спортивках.