Дейнерис Горгоновна: MARUV ошеломила фотосессией с живым питоном

MARUV (Анна Крсун), похоже, осталась в большом восторге от своего нашумевшего образа “заклинательницы змей”, в котором эпатажная певица появилась перед камерами во время десятого эфира шоу Танцы со звездами 2019 (отгремел 27 октября). Исполнительница решила еще больше “приворожить” своих поклонников, опубликовав серию фото нового образа. Более того, на снимках MARUV позирует с новым “другом” - в эффектной фотосъемке также принимает участие огромный питон!

Напомним, что 10-й эфир Танцы со звездами 2019 прошел под темой Хэллоуин (отмечают 31 октября). Все звездные участники проекта и их пары выбирали себе мистических персонажей и перевоплощались в них. Анна Корсун выбрала себе образ чудовища из греческой мифологии - Горгона Медуза с женским лицом и змеями вместо волос. Согласно мифам, взгляд Горгоны превращал человека в камень.

“Мedusa Gargona Inda house”, - подписала серию фото Корсун.

MARUV (фото: instagram.comalisha_zablockaya)

Самая яркая деталь образа MARUV - конечно же, прическа! Певица примерила парик седых волос, который был украшен необычной “диадемой” в виде серебряных змей с красными глазами-рубинами. Смотрится такой образ очень ярко.

А для еще большего усиления эффекта певица позирует с живой экзотической змеей.

Кстати, во время недавнего эфира шоу Танцы со звездами 2019 певица спела свой хит - "Siren Song". Но в новом непривычном исполнении, с украинскими мотивами.

MARUV – Siren Song – Танцы со звездами 2019

Поклонники украинской певицы поспешили оставить свои восторженным отзывы:

“Ваще огонь! Очень эффектно смотрится!”

“Красота - страшная сила!”

“О тут есть гармония”

“Так органично! В каждой женщине живёт змея! Ха - ха!”

“Крутяк самая красивая и крутая”

“Какая же, завораживает”

“Дейнерис Горгоновна”

“А Марув не шутила, когда в эфире сказала, что оденется медузой”

Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее MARUV эпатувала новым спорт-шик образом в шубе и спортивках.