Дівчина-загадка: Ганна Різатдінова заінтригувала прихильників фото з відпочинку

Українська гімнастка продемонструвала стильні луки на тлі загадкового міста

Знаменитая гимнастка Анна Ризатдинова – большая любительница украинских дизайнеров. Она то и дело появляется в нарядах от различных брендов, среди которых theCOAT by Katya Silchenko, Foberini, Anastasiia Ivanova и множество других. Кстати, демонстрировать свои луки она любит как на публике – Анна часто посещает светские мероприятия и участвует в съемках для различных глянцевых изданий, так и на личной странице в Instagram.

А в прошлом году бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 даже вышла на подиум в качестве модели на показе коллекции от Андре Тана.

На днях Анна выложила в сеть пару стильных луков со свитерами еще одного известного украинского бренда – T.Mosca.

Стильная Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

На первом фото она в укороченных светлых брюках, зеленом свитере с v-образным вырезом и зеленых же лоферах Loro Piana. Дополняют образ белая сумочка на цепочке и солнцезащитные очки. Составляющие второго лука: уютный свитер крупной вязки с широкими рукавами, брюки-клеш, черные кеды, очки и стильная сумочка-трансформер актуальной сегодня формы от Dior.

Нужно признать, на фоне залитого солнцем старинного города и зелени образы выглядели более чем актуально. Что ж, знаменитая гимнастка еще раз доказала, что умеет выглядеть стильно как на светских тусовках, так и на отдыхе.

Кстати, если интригу с марками Анна держать не стала, отметив любимые бренды на фото. То о том, где она находится, распространяться не пожелала. Поклонники девушки стали гадать, куда отправилась молодая мама. Самые внимательные из них узнали в местности французский город Ментон. "Фестиваль лимонов в Ментоне. Если не ошибаюсь", – предположили фолловеры.

Напомним, ранее Анна Ризатдинова показала роскошные формы в стильной fashion-съемке.

Также предлагаем рассмотреть fashion look еще одной модницы. Так, Тина Кароль в новом образе свела с ума поклонников.