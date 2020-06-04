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Дівчина-літо: Лілія Ребрик похвалилася яскравим луком в сукні за 3700 гривень

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.06.2020 - 15:31
Дівчина-літо: Лілія Ребрик похвалилася яскравим луком в сукні за 3700 гривень
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Співачка приміряла жіночний літній наряд

Лілія Ребрик нещодавно зізналася, що незважаючи на значне послаблення карантину, вони з чоловіком і доньками поки що не поспішають користуватися усіма "свободами", так як бояться заразитися. Сімейство вирушило на самоізоляцію на дачу, так що їм не так і складно її дотримуватися - там є свіже повітря, природа, і завжди можна знайти, чим зайнятися. Однак телеведуча продовжує їздити на роботу і радувати глядачів своєю появою в ранкових ефірах.

Так, для одного з ефірних днів Лілія вибрала яскравий літній образ - повітряне коктейльне плаття насиченого блакитного кольору з відкритими плечима. Тонкий пояс підкреслив витончену талію теледіви, а волани на рукавах і подолі додали образу жіночності та витонченості.

Дівчина-літо: Лілія Ребрик похвалилася яскравим луком в сукні за 3700 гривень

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик доповнила лук світлими туфлями на шпильці, а також масивними сережками в тон наряду. Зазначимо, що таке плаття від українського дизайнера Анастасії Іванової коштує 3700 гривень.

Дівчина-літо: Лілія Ребрик похвалилася яскравим луком в сукні за 3700 гривень

Ведуча також розкрила деякі секрети телевізійної "кухні" і запропонувала підписникам розгадати її робочі терміни.

"З екватором робочого тижня вас!! цей тиждень у мене ефірний - разом з моєю улюбленою командою ранку з Україною @ranok_ua щодня говоримо вам «Доброго ранку!» на каналі Україна. І у робочий тиждень я вже за традицією ділитимусь з вами секретами телевізійної кухні. Я не забула, що обіцяла вам невеличку вікторину з відгадування специфічних термінів телевізійників. Отже! Ловіть!

  • АСБ
  • ВМЗ
  • СНХ
  • підвісити на петлю
  • нарізати людину

Фантазуйте! Що всі ці тбабракадабри можуть значить?! А я в останній робочий день тижня оберу найсмішніші і поясню Їх справлені значення! Поїхали", - прокоментувала Лілія.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальникам дуже сподобався образ ведучої і вони не стали скупитися на компліменти в коментарях.

  • Крута сукня на прекрасній жінці
  • як завжди гарна i позитивна
  • Плаття неймовірна!!!!!!!
  • Я Вами захоплююся, Ви просто краса!!! Все у Вас в житті буде добре!!!
  • Лілія ви чарівна, образ пречудовий ,вам дуже личить ,сукня неймовірна
  • Плаття клас
  • Колір сукні шикарний, як і власниця
  • Мій улюблений колір!!!!
  • Лілія, у Вас неймовірна кількість позитиву!
  • Не можливо бути такою гарною!!!

Дівчина-літо: Лілія Ребрик похвалилася яскравим луком в сукні за 3700 гривеньДівчина-літо: Лілія Ребрик похвалилася яскравим луком в сукні за 3700 гривень

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик з доньками захопила яскравим family look і поділилася секретами ідеальної мами.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Лілія Ребрикобраз
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