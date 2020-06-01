Лілія Ребрик з доньками захопила яскравим family look і поділилася секретами ідеальної мами

Ведуча розповіла, як стати кращим другом своїм дітям
Лілія Ребрик перебралася ще на початку карантину на дачу. Вона багато часу проводить з доньками Діаною і Поліною і чоловіком Андрієм Диким. Ведуча весело проводить час з сім'єю – вона знімає кумедні відео і радує своїми весняними образами, а також урізноманітнює дозвілля з дітьми. Так, Лілія влаштувала яскравий фотосет з доньками і показала стильний family look.
Теледіва і її улюблені дівчата постали в строкатих костюмах з великим квітковим принтом: курточках і коротеньких сарафанах прямого крою. Лілія засвітила стрункі ніжки і щиру посмішку.
Вона вирішила поговорити по душам з підписниками про те, як налагодити стосунки з дітьми і стаать ідеальною мамою, встановити довірчі відносини.
Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Діти роблять наше життя яскравішим. Вони вчать нас бути батьками і роблять нас кращими. Сьогодні спробую поділитися своїми принципами виховання дітей, адже я теж щодня вчусь бути мамою:
Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
І останнє у списку, але найважливіше з усіх правил - просто любити. "Безумовна любов", вроджена любов, любов абсолютна. Це коли наша батьківська любов - то крила, які допомагають дитині злетіти до найсміливіших висот. І тільки після всього цього ми дійсно зможемо заслужити звання "найкращих друзів" наших дітей!" - підсумувала вона.
Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Раніше Лілія Ребрик показала зухвалий і спокусливий total black образі.
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Автор: Lite