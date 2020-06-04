Девушка-лето: Лилия Ребрик похвасталась ярким луком в платье за 3700 гривен

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая примерила женственный летний наряд

Лилия Ребрик недавно призналась, что несмотря на значительное послабление карантина, они с мужем и дочерьми пока что не спешат пользоваться всеми "свободами", так как боятся заразиться. Семейство отправилось на самоизоляцию на дачу, так что им не так и сложно ее соблюдать - там есть свежий воздух, природа, и всегда можно найти, чем заняться. Однако телеведущая продолжает ездить на работу и радовать зрителей своим появлением в утренних эфирах.

Так, для одного из эфирных дней Лилия выбрала яркий летний образ - воздушное коктейльное платье насыщенного голубого цвета с открытыми плечами. Тонкий пояс подчеркнул точеную талию теледивы, а оборки на рукавах и подоле добавили образу женственности и утонченности.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик дополнила лук светлыми туфлями на шпильке, а также массивными сережками в тон наряда. Отметим, что такое платье от украинского дизайнера Анастасии Ивановой стоит 3700 гривен.

Ведущая также раскрыла некоторые секреты телевизионной "кухни" и предложила подписчикам разгадать ее рабочие термины.

"З екватором робочого тижня вас!! цей тиждень у мене ефірний - разом з моєю улюбленою командою ранку з Україною @ranok_ua щодня говоримо вам «Доброго ранку!» на каналі Україна. І у робочий тиждень я вже за традицією ділитимусь з вами секретами телевізійної кухні. Я не забула, що обіцяла вам невеличку вікторину з відгадування специфічних термінів телевізійників. Отже! Ловіть!

АСБ

ВМЗ

СНХ

підвісити на петлю

нарізати людину

Фантазуйте! Що всі ці тбабракадабри можуть значити?! А я в останній робочий день тижня оберу найсмішніші і поясню Їх справлені значення! Поїхали", - прокомментировала Лилия.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонникам очень понравился образ ведущей и они не стали скупиться на комплименты в комментариях.

Крута сукня на прекрасній жінці

як завжди гарна i позитивна

Платье неймоверное!!!!!!!

Я Вами восхищаюсь, Вы просто прелесть!!! Всё у Вас в жизни будет хорошо!!!

Лілія ви чарівна, образ пречудовий ,вам дуже личить ,сукня неймовірна

Платье класс

Колір сукні шикарний, як і власниця

Мій улюблений колір!!!!

Лілія, в Вас неймовірна кількість позитиву!

Не возможно быть такой красивой!!!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик с дочками восхитила ярким family look и поделилась секретами идеальной мамы.

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Автор: Марина Настевич