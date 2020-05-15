Дівчатка-квіточки: Лілія Ребрик з дочками зачарували милим family look

Шанувальники відзначили, що ведуча виглядає ніби старша сестра своїх маляток
У Лілії Ребрик на карантині з'явилося більше вільного часу, і позитивна телеведуча вирішила спілкуватися з шанувальниками в мережі. Однак не просто так, а розкривати теми, які їм цікаві - для цього вона влаштувала опитування і визначила список найбільш популярних запитів. Так, чимало людей попросили навчити їх основам танців, так що артистка з чоловіком-хореграфом Андрієм Диким вже влаштувала відеоурок сальси. Решта "рубрик" вона анонсувала в новій публікації, заодно показавши і чарівний family look з дочками.
На знімку Ліля, Діана і Поліна відображені в однакових білих футболках із зображенням зеленого моху на них, а за їх спинами висять "картини" з живим мохом, які і стали натхненням для принту. Мама зі старшою донькою залишили волосся розпущеним, а дворічній Поліні вони зробили милий пучок на маківці.
В подальшому Ребрик пообіцяла ділитися своїми улюбленими рецептами та секретами сімейних відносин.
Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)
"Друзі! Шквал коментарів, ви навіть не уявляєте, як я вам вдячна за те, що висловили свої думки! Прочитала всі сім сотень коментарів! І, чесно кажучі, я навіть не очікувала, що вас зацікавлять всі теми однаково!!! Але що ж - обіцяла, роблю! Почну з теплих і домашніх рубрик! Щосуботи читайте #рецептивідліліребрик, а щонеділі #ребрикщасливародина. Рубрики ці будуть не повчальні і не наукові) адже я не кухар і не психолог, я просто буду ділитися з вами своєю думкою і досвідом, а ви - своїми! Тому це будуть виключно суб‘єктивні рубрики! А наступного тижня я вийду на ефіри - і трохи привідкрию вам закулісся телебачення. Я вже показувала, але для тих, хто приєднався нещодавно - покажу знову, а для тих, хто бачив, - освіжу у пам’яті!" - поділилася ведуча.
Користувачі мережі засипали чарівне сімейство захопленими компліментами, відзначаючи, що Лілія виглядає старшою сестрою своїх донечок.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Раніше Лілія Ребрик розповіла, як її 7-річна донька Діана веде сторінку в Instagram.
Автор: Марина Настевіч