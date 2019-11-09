Дівчата такі дівчата: Лілія Ребрик розчулила домашнім фото з донькою

Лілія Ребрик встигає все - вести ранкове шоу, грати в театрі і їздити на гастролі і при всьому цьому завжди приголомшливо виглядати і регулярно захоплювати стильними образами. Ведуча вже почала зніматися в новорічних шоу і нещодавно полонила шанувальників розкішним аутфітом в червоній сукні для одного з них. Мама двох доньок також завжди знаходить час, щоб побути з родиною. На своїй сторінці в Instagram артистка показала миле й кумедне домашнє фото зі старшою донькою Діаною.

Лілія розповіла, що іноді вони з малятами влаштовують такий собі піжамний розслаблений день. На знімку вона зображена з тканинною маскою на обличчі і рушником на голові в обнімку з дочкою. Мама з донькою дуріють і позують на камеру з "качиними губами".

Фото: Лілія Ребрик з донькою Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дівчата - такі дівчата. Незалежно від віку. Ви влаштовуєте зі своїми донечками (в кого є) "піжамний день"? У дівчат мають бути свої секретики, свої традиції, свої фішечки та як модно зараз говорити "лайфхаки". Коли мама в масці - це особлива радість для моїх дітей. Ким я тільки не буваю. Діана любити ще й розмальовувати мене. І це дуже веселить моїх гаврюш, навіть молодшеньку. Я заради цих емоцій ладна на все. Моє життя - суцільна зайнятість 24/7 (ви самі все бачите). При цьому завжди треба мати вигляд на "відмінно", щоб ніхто не вирахував скільки я встигла поспати (або взагалі не поспати). Обожнюю тканинні маски з різними ефектами (зволоження, живлення, очищення). Вони мене часто рятують", - поділилася секретом сяючого вигляду Ребрик.

Фолловери ведучої залишили багато розчулених відгуків про таке чудове фото.

Дівчата, Ви чудові

КРАСУНІ!!!

Такі красуньки

Лілія ви як завжди чарівна,навіть з маскою, а донечка теж красуня

Красуні

Бережіть себе...бо ніхто не замінить вас для ваших дівчаток

Мамині очі

Дуже красиві! Ліля,Ви надихаєте! За Вами приємно спостерігати і брати приклад!

Які ви красиві

Навіть гарні

Лілія, ваш оптимізм і позитив надихають. Дякую за поради

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик показала "дико красиву" старшу дочку в образі для Хеллоуїна з макіяжем на обличчі.

Раніше Лілія Ребрик підкорила ефектним образом у вечірній сукні по фігурі.