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Дівчата такі дівчата: Лілія Ребрик розчулила домашнім фото з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.11.2019 - 17:24
Дівчата такі дівчата: Лілія Ребрик розчулила домашнім фото з донькою
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка влаштувала піжамний день зі своїми доньками

Лілія Ребрик встигає все - вести ранкове шоу, грати в театрі і їздити на гастролі і при всьому цьому завжди приголомшливо виглядати і регулярно захоплювати стильними образами. Ведуча вже почала зніматися в новорічних шоу і нещодавно полонила шанувальників розкішним аутфітом в червоній сукні для одного з них. Мама двох доньок також завжди знаходить час, щоб побути з родиною. На своїй сторінці в Instagram артистка показала миле й кумедне домашнє фото зі старшою донькою Діаною.

Лілія розповіла, що іноді вони з малятами влаштовують такий собі піжамний розслаблений день. На знімку вона зображена з тканинною маскою на обличчі і рушником на голові в обнімку з дочкою. Мама з донькою дуріють і позують на камеру з "качиними губами".

Дівчата такі дівчата: Лілія Ребрик розчулила домашнім фото з донькою

Фото: Лілія Ребрик з донькою Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дівчата - такі дівчата. Незалежно від віку. Ви влаштовуєте зі своїми донечками (в кого є) "піжамний день"? У дівчат мають бути свої секретики, свої традиції, свої фішечки та як модно зараз говорити "лайфхаки". Коли мама в масці - це особлива радість для моїх дітей. Ким я тільки не буваю. Діана любити ще й розмальовувати мене. І це дуже веселить моїх гаврюш, навіть молодшеньку. Я заради цих емоцій ладна на все. Моє життя - суцільна зайнятість 24/7 (ви самі все бачите). При цьому завжди треба мати вигляд на "відмінно", щоб ніхто не вирахував скільки я встигла поспати (або взагалі не поспати). Обожнюю тканинні маски з різними ефектами (зволоження, живлення, очищення). Вони мене часто рятують", - поділилася секретом сяючого вигляду Ребрик.

Фолловери ведучої залишили багато розчулених відгуків про таке чудове фото.

  • Дівчата, Ви чудові
  • КРАСУНІ!!!
  • Такі красуньки
  • Лілія ви як завжди чарівна,навіть з маскою, а донечка теж красуня
  • Красуні
  • Бережіть себе...бо ніхто не замінить вас для ваших дівчаток
  • Мамині очі
  • Дуже красиві! Ліля,Ви надихаєте! За Вами приємно спостерігати і брати приклад!
  • Які ви красиві
  • Навіть гарні
  • Лілія, ваш оптимізм і позитив надихають. Дякую за поради

Дівчата такі дівчата: Лілія Ребрик розчулила домашнім фото з донькою

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик показала "дико красиву" старшу дочку в образі для Хеллоуїна з макіяжем на обличчі.

Раніше Лілія Ребрик підкорила ефектним образом у вечірній сукні по фігурі.

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