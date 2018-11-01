"Дівчинка-весна": Надя Дорофєєва в короткій міні-спідниці показала стрункі засмаглі ніжки

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка продемонструвала головні тренди наступного модного сезону

Дорофєєва продовжує підкорювати шанувальниками ультрастильними і яскравими fashion-образами зі своєї недавньої фотосесії для журналу "Сosmopolitan".

Так, на новому знімку Дорофєєва блиснула своїми довгими стрункими ніжками. Солістка "Время и Стекло" позує в червоній міні-спідниці оригінального крою, короткому бра-топі і весняный пуховій куртці жовтого кольору. На ніжках — гострокінцеві рожеві туфлі. Образ вийшов дуже строкатий. Не дивно, що в коментарях шанувальники виконавиці навіть назвали її "дівчинкою-весною".

До речі, про весняні тренди. Зазначимо, що в наступному модному сезоні весна-літо 2019 серед трендів на особливу увагу заслуговують якраз екстремально вузькі бра-топи.

Більш детально читайте в нашому матеріалі: Неприхована сексуальність в міських джунглях: 11 модних трендів сезону весна-літо 2019.

Яскрава Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що раніше Дорофєєва вже ділилася результатами гламурній фотосесії. Співачка спокушала своїх фанів облягаючою сукнею жовтого кольору з леопардовим принтом. До речі, тоді разом з Дорофєєвої в кадрі з'явився соліст "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній).

Шанувальники Дорофєєвої поспішили прокоментувати її "довгоноге" фото.

"Ніжки — Супер", — пише alekseiglushchenko8682.

"Дорофєєва, красива зараза", — зазначає dmitrii.bozhko.

"Красуня світового рейтингу", — хвалить popovavaleria_2007.

"Надя, ти просто чарівниця!" — захоплюється karina_kostiv_2007.

"Вау-НОГИ! Супер!" — зазначає anna.kans.

"Просто шикарна", — пише talibjanova_muxtasar.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва показала свій образ до Хелловіну 2018. Дізнавайтеся більше тут: Клеопатра, вампір і Біла королева: як українські зірки відзначили Хелловін 2018.

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