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Як дівчинка: Катя Осадча в рожевому луці підкорила натуральною красою

Львів, Неділя 12 липня 2020 20:57
Як дівчинка: Катя Осадча в рожевому луці підкорила натуральною красою
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Роман Мирончук

Телеведуча показала фото без макіяжу

Катя Осадча знову повернулася до активного і насиченого життя після карантину. Популярна українська встигає зніматися в ТВ-проектах і подорожувати по Україні з родиною. На цей раз вона показала фотографії з відпочинку в одному із заміських комплексів під Львовом.

При цьому Катя була без макіяжу. Вона радісно позувала на тлі місцевої природи. У своєму Instagram вона опублікувала кілька образів. На одному фото вона позує в рожевих шортах і смугастій майці з рукавом.

Як дівчинка: Катя Осадча в рожевому луці підкорила натуральною красою

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

На іншому фото телеведуча зняла майку з рукавом і повісила на плечі.

Як дівчинка: Катя Осадча в рожевому луці підкорила натуральною красою

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Також Осадча продемонструвала інший образ, в якому вона постала перед своїми фоловерами у синіх вільних джинсах і білій майці. Також на плечі в неї висить яскравий рожевий піджак.

Як дівчинка: Катя Осадча в рожевому луці підкорила натуральною красоюЯк дівчинка: Катя Осадча в рожевому луці підкорила натуральною красою

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі прокоментували її фотографії, помітивши, що на ній не було капелюхи.

  • А капелюх де?
  • Дуже красиво;
  • Як красиво;
  • Ви супер;
  • Літо, зачекай!
  • Нереально красиво;
  • Красиве фото, і ви як контраст, так виходить літній настрій;
  • Файне вбрання;
  • Яке багатогранне небо на ваших чудових фотографіях.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Катя Осадча блиснула стрункими ногами в блискучій міні-сукні за 15 тисяч гривень.

Раніше Осадча в ніжному сукні-футлярі підкорила стрункістю на вражаючих фото.

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