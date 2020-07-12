Як дівчинка: Катя Осадча в рожевому луці підкорила натуральною красою

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча показала фото без макіяжу

Катя Осадча знову повернулася до активного і насиченого життя після карантину. Популярна українська встигає зніматися в ТВ-проектах і подорожувати по Україні з родиною. На цей раз вона показала фотографії з відпочинку в одному із заміських комплексів під Львовом.

При цьому Катя була без макіяжу. Вона радісно позувала на тлі місцевої природи. У своєму Instagram вона опублікувала кілька образів. На одному фото вона позує в рожевих шортах і смугастій майці з рукавом.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

На іншому фото телеведуча зняла майку з рукавом і повісила на плечі.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Також Осадча продемонструвала інший образ, в якому вона постала перед своїми фоловерами у синіх вільних джинсах і білій майці. Також на плечі в неї висить яскравий рожевий піджак.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі прокоментували її фотографії, помітивши, що на ній не було капелюхи.

А капелюх де?

Дуже красиво;

Як красиво;

Ви супер;

Літо, зачекай!

Нереально красиво;

Красиве фото, і ви як контраст, так виходить літній настрій;

Файне вбрання;

Яке багатогранне небо на ваших чудових фотографіях.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Катя Осадча блиснула стрункими ногами в блискучій міні-сукні за 15 тисяч гривень.

Раніше Осадча в ніжному сукні-футлярі підкорила стрункістю на вражаючих фото.