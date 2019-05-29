Дівчинка з очима-океанами: Тіна Кароль без макіяжу запаморочила голову чуттєвим фото

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна продовжує захоплювати шанувальників природною красою

Тіна Кароль не перестає захоплювати шанувальників своєю природною красою. Зазначимо, що у співачки з'явилася своєрідна instagram-традиція – співачка на щоденній основі публікує у своєму мікроблозі різні фото з різних фотосесій. Звичайно, не завжди ці фотосесії найсвіжіші. Але зате фотографії не повторюються – кожен раз Кароль постає перед шанувальниками в якомусь іншому образі.

Останнім часом Кароль вирішила зачаровувати фанатів ніжністю і природною красою. Співачка все частіше публікує різні фото без макіяжу або гламурних зачісок. Не став винятком і один з недавніх знімків Кароль.

На фото романтична Тіна дивиться кудись у далечінь. На співачці– ні краплі макіяжу. Не бачимо звичних червоних губ – фішки Кароль. Немає підводки на очах і насиченого рум'янцю. Також співачка обійшлася без хвилястих локонів. Волосся вільно рухається під поривами повітря.

Як завжди, Кароль ніяк не підписала фото, лише залишила хештеги зі своїм ім'ям.

Зворушлива Тіна Кароль без макіяжу (фото: instagram.com/tina_karol)

Але шанувальники співачки знову прийшли в невимовний захват. Дуже багато підкреслюють, що виглядати так чарівно у 34 роки – це "магія".

"Така світла дівчинка, вчуся так само яскраво світити"

"Блін, реально на лисичку тут схожа"

"Так схожа на лисицю))"

"Да ну нафіг, ну як так можна, скажи ? Вбивати однією фоткою мої емоції. Ну ось знову відірватися не можу. Та що ж це таке?!"

"Які губки, які очі, які ручки"

"Як не закохатися в цю красу"

"Це нормально зависати на одній фотці вічність? Хочу швидше побачити тебе власними очима"

"Повітря в дії. Очі – океан"

"Дууже подобається така довжина і колір, дівчинка-весна"

"Це не законно - вбивати нас своєю красою"

"Тіна, слів не можу підібрати..."

"О Господи, у мене реально відняло дар мови"

"Знову цей чаруючий погляд"

Нагадаємо, раніше співачка поділилася цілою серією чорно-білих фото. На знімках Тіна Кароль також позує без макіяжу – у своїй природній красі!

Ніжна Тіна Кароль без макіяжу (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль приголомшила розкішним образом в червоній сукні Louis Vuitton. На фотографії Тіна Кароль позує в сукні на яскравому тлі червоного кольору.

Раніше повідомлялося про те, що Тіна Кароль викликала фурор фотографією, на якій вона позує в білизні.