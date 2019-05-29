ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Девочка с глазами-океанами: Тина Кароль без макияжа вскружила голову чувственным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.05.2019 - 17:27
Девочка с глазами-океанами: Тина Кароль без макияжа вскружила голову чувственным фото
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина продолжает восхищать поклонников естественной красотой

Тина Кароль не перестает восхищать поклонников своей естественной красотой. Отметим, что у певицы появилась своеобразная instagram-традиция – певица на ежедневной основе публикует в своем микроблоге различные фото с множества фотосессий. Конечно, не всегда эти фотосессии самые свежие. Но зато фотографии не повторяются – каждый раз Кароль предстает перед поклонниками в каком-то другом образе.

В последнее время Кароль решила очаровывать фанатов нежностью и естественной красотой. Певица все чаще публикует различные фото без макияжа или вычурных причесок. Не стал исключением и один из недавних снимков Кароль.

На фото романтичная Тина смотрит куда-то в даль. На певице– ни капли макияжа. Не видим привычных алых губ – фишки Кароль. Нет подводки на глазах и насыщенного румянца. Также певица обошлась без волнистых локонов. Волосы свободно двигаются под порывами воздуха.

Как обычно, Кароль никак не подписала фото, лишь оставила хештеги со своим именем.

Трогательная Тина Кароль

Трогательная Тина Кароль без макияжа (фото: instagram.com/tina_karol)

Но поклонники певицы вновь пришли в неописуемый восторг. Очень многие подчеркивают, что выглядеть так очаровательно в 34 года – это "магия".

  • "Такая светлая девочка, учусь так же ярко светить"
  • "Блин, реально на лисичку тут похожа"
  • "Так похожа на лису))"
  • "Да ну нафиг, ну как так можно, скажи ? Убивать одной фоткой мои эмоции. Ну вот опять оторваться не могу. Да что же это такое?!"
  • "Какие губки, какие глазки, какие ручки"
  • "Как не влюбиться в эту красоту"
  • "Это нормально зависать на одной фотке вечность? Хочу быстрее увидеть тебя собственными глазами"
  • "Воздух в действии. Глаза – океан"
  • "Оочень нравятся такая длина и цвет, девочка-весна"
  • "Это не законно - убивать нас своей красотой"
  • "Тина, слов не могу подобрать…"
  • "О Господи, у меня реально дар речи отняло"
  • "Опять этот завораживающий взгляд"

Напомним, ранее певица поделилась целой серией черно-белых фото. На снимках Тина Кароль также позирует без макияжа – в своей естественной красоте!

Нежная Тина Кароль

Девочка с глазами-океанами: Тина Кароль без макияжа вскружила голову чувственным фото

Тина Кароль

Нежная Тина Кароль без макияжа (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль ошеломила роскошным образом в алом платье Louis Vuitton. На фотографии Тина Кароль позирует в платье на ярком фоне красного цвета. 

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.

"Будто снова 15 лет": Тина Кароль умилила необычным фото без макияжа Нежная девочка: Тина Кароль заворожила магнетическим фото
Новости Украины Тина Карольпевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь