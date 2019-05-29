Девочка с глазами-океанами: Тина Кароль без макияжа вскружила голову чувственным фото

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина продолжает восхищать поклонников естественной красотой

Тина Кароль не перестает восхищать поклонников своей естественной красотой. Отметим, что у певицы появилась своеобразная instagram-традиция – певица на ежедневной основе публикует в своем микроблоге различные фото с множества фотосессий. Конечно, не всегда эти фотосессии самые свежие. Но зато фотографии не повторяются – каждый раз Кароль предстает перед поклонниками в каком-то другом образе.

В последнее время Кароль решила очаровывать фанатов нежностью и естественной красотой. Певица все чаще публикует различные фото без макияжа или вычурных причесок. Не стал исключением и один из недавних снимков Кароль.

На фото романтичная Тина смотрит куда-то в даль. На певице– ни капли макияжа. Не видим привычных алых губ – фишки Кароль. Нет подводки на глазах и насыщенного румянца. Также певица обошлась без волнистых локонов. Волосы свободно двигаются под порывами воздуха.

Как обычно, Кароль никак не подписала фото, лишь оставила хештеги со своим именем.

Трогательная Тина Кароль без макияжа (фото: instagram.com/tina_karol)

Но поклонники певицы вновь пришли в неописуемый восторг. Очень многие подчеркивают, что выглядеть так очаровательно в 34 года – это "магия".

"Такая светлая девочка, учусь так же ярко светить"

"Блин, реально на лисичку тут похожа"

"Так похожа на лису))"

"Да ну нафиг, ну как так можно, скажи ? Убивать одной фоткой мои эмоции. Ну вот опять оторваться не могу. Да что же это такое?!"

"Какие губки, какие глазки, какие ручки"

"Как не влюбиться в эту красоту"

"Это нормально зависать на одной фотке вечность? Хочу быстрее увидеть тебя собственными глазами"

"Воздух в действии. Глаза – океан"

"Оочень нравятся такая длина и цвет, девочка-весна"

"Это не законно - убивать нас своей красотой"

"Тина, слов не могу подобрать…"

"О Господи, у меня реально дар речи отняло"

"Опять этот завораживающий взгляд"

Напомним, ранее певица поделилась целой серией черно-белых фото. На снимках Тина Кароль также позирует без макияжа – в своей естественной красоте!

Нежная Тина Кароль без макияжа (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль ошеломила роскошным образом в алом платье Louis Vuitton. На фотографии Тина Кароль позирует в платье на ярком фоне красного цвета.

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.