Дівчинка-емоція: Тіна Кароль полонила чуттєвим образом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка показала образ з нового кліпу з гуртом "Бумбокс" на пісню "Безодня"

Українська поп-діва Тіна Кароль не перестає хвилювати серця шанувальників не лише своєю творчістю, але й чуттєвими образами, які давно стали синонімом естетики і спокуси. Фани не втомлюються захоплюватися її пікантними, але лаконічними вбраннями, що змушують частішати пульс. Так, зірка опублікувала фото в образі з нового кліп на спільну пісню з гуртом "Бумбокс" - "Безодня", викликавши шквал компліменти в мережі.

Тіна зображена в легкій літній червоній сукні з дрібним квітковим принтом. Відкриті плечі і ключиці, тонкі, майже невидимі бретелі-зав'язки і шнурівка в області декольте, прикрита рюшами, а також пікантний розріз до стегна надали образу особливу сексуальність. Співачка млосно прикрила очі, відкинувши свої бездоганно укладені локони на бік, а червона помада стала завершальним штрихом звабливого look'а.

Шанувальники не змогли залишатися осторонь від настільки вражаючого фотосету за участю своєї улюблениці. Вони відзначили кожну деталь, захопившись бездоганним образом співачки.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Богиня! Космос!", "Шикарна! Таке чуттєве фото", "Така тендітна і ніжна", "Тіна, навіщо ти так? Це ж вищий пілотаж!", "Така нереальна. Наша королева", "Чудово виглядаєш", "Така тендітна і сильна одночасно", "Це настільки зачаровує!", "Дівчинка-емоція", "Естетика, в кожному русі", - писали захоплені коментатори.

Відео: YouTube/familyboombox

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала унікальні фото з Андрієм Хлывюком і розповіла, як народилася їхня спільна робота "Безодня".

Раніше Тіна Кароль полонила весняним образом у жіночній сукні, з'явившись в студії Каті Осадчої та програми "Світське життя".