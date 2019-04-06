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Дівчинка-емоція: Тіна Кароль полонила чуттєвим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.04.2019 - 12:42
Дівчинка-емоція: Тіна Кароль полонила чуттєвим образом
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка показала образ з нового кліпу з гуртом "Бумбокс" на пісню "Безодня"

Українська поп-діва Тіна Кароль не перестає хвилювати серця шанувальників не лише своєю творчістю, але й чуттєвими образами, які давно стали синонімом естетики і спокуси. Фани не втомлюються захоплюватися її пікантними, але лаконічними вбраннями, що змушують частішати пульс. Так, зірка опублікувала фото в образі з нового кліп на спільну пісню з гуртом "Бумбокс" - "Безодня", викликавши шквал компліменти в мережі.

Тіна зображена в легкій літній червоній сукні з дрібним квітковим принтом. Відкриті плечі і ключиці, тонкі, майже невидимі бретелі-зав'язки і шнурівка в області декольте, прикрита рюшами, а також пікантний розріз до стегна надали образу особливу сексуальність. Співачка млосно прикрила очі, відкинувши свої бездоганно укладені локони на бік, а червона помада стала завершальним штрихом звабливого look'а.

Шанувальники не змогли залишатися осторонь від настільки вражаючого фотосету за участю своєї улюблениці. Вони відзначили кожну деталь, захопившись бездоганним образом співачки.

Дівчинка-емоція: Тіна Кароль полонила чуттєвим образом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Богиня! Космос!", "Шикарна! Таке чуттєве фото", "Така тендітна і ніжна", "Тіна, навіщо ти так? Це ж вищий пілотаж!", "Така нереальна. Наша королева", "Чудово виглядаєш", "Така тендітна і сильна одночасно", "Це настільки зачаровує!", "Дівчинка-емоція", "Естетика, в кожному русі", - писали захоплені коментатори.

Відео: YouTube/familyboombox

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала унікальні фото з Андрієм Хлывюком і розповіла, як народилася їхня спільна робота "Безодня".

Раніше Тіна Кароль полонила весняним образом у жіночній сукні, з'явившись в студії Каті Осадчої та програми "Світське життя".

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