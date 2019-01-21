Девід Аксельрод на Голосі країни: чому відомий співак зважився на зміну імені

Відео: (youtube.com/Голос країни)

Відомий український співак Володимир Ткаченко здивував зміною імені та прізвища, про що стало відомо з промо-ролика вокального проекту Голос країни, тоді ж його дружина, продюсер Олена Мозгова заявила, що відтепер її чоловіка звуть Девід Аксельрод. В інтерв'ю "Фактами" артист розповів, чому зважився на такі кардинальні зміни і які зміни в житті це спричинило за собою.

За словами виконавця, ще в кінці травня 2018 року він зробив документи на нове ім'я, офіційно ставши Девідом Аксельродом. До речі, по-батькові за європейським принципом вирішив в паспорт не вписувати.

Стимулом для радикальних змін став минулорічний концерт співака в київському Палаці "Україна", під час якого він співав не властиву йому джазову програму. Захід пройшов успішно, у пресі було багато схвальних відгуків, але артист відчував якийсь дискомфорт – щось заважало йому йти вперед. Тоді він узяв паузу і пішов у себе.

Кадр з відео: (youtube.com/Голос країни)

"Коли знов готовий був діяти, мені вже хотілося все змінити. І треба було з чогось починати. Я вирішив змінитися кардинально, взявши нові ім'я і прізвище. За цим відразу пішли і зовнішні, музичні зміни. Деякі давні знайомі відсіялися, нові з'явилися. Це як ланцюгова реакція", – зізнався Девід.

Прізвище Аксельрод дісталася співакові в спадок від дідуся. Через гоніння і переслідувань євреїв, йому довелося в радянський час стати Кисленко. Девід дуже тепло відгукується про дідуся, адже вони були з ним дуже близькі. Літній чоловік хворів Паркінсона, а два роки тому вийшов з дому і більше не прийшов.

Девід також з'явився не випадково. Під час роботи за кордоном ім'я Володимира часто неправильно вимовляли, що його дуже дратувало. Тоді він вирішив назватися інакше. Крім того, артист зовні схожий на сина ізраїльського царя Соломона, Давида. Виконавець зізнається, що зараз в новому амплуа відчуває себе відмінно.

Кадр з відео: (youtube.com/Голос країни)

Після того, як він "обнулився", в життя Девіда увірвалися довгоочікувані зміни і нові відчуття.

"Я зовсім інша людина! Знаєте, коли я отримав документи з новим ім'ям, у мене відразу з'явилося чудове відчуття легкості. Пам'ятаю, це було в Дніпрі. Тримаючи в руках весь пакет документів, подзвонив Олені і прокричав у трубку: "Тепер я вільний!" - згадав він.

А ось рішення піти на Голос країни було для співака спонтанним. Рік тому, сидячи в кафе, він подивився фільм "Найбільший шоумен" з Х'ю Джекманом, де почув композицію "Never Enough". Пісня справила на нього величезне враження, і Девід вирішив, що хоче заспівати її на шоу перед глядачами. Він почав багато і старанно займатися вокалом, записав демо-версію і з упевненістю в своїх силах пішов на проект.

До артиста розгорнулися всі судді шоу Голос країни, але він вибрав в якості наставника Тіну Кароль. Співак признаеться, що відчув з нею якусь зв'язок і відразу прийняв рішення. Також Девід зазначає, що участь в шоу – це виклик самому собі і він має намір показати все, на що здатний.

Кадр з відео: youtube.com/Голос країни)

Нагадаємо, що в першому ефірі шоу Голос країни всесвітньо відомий музикант і новий суддя проекту Dan Balan був так вражений Тіною Кароль, що весь час фліртував з нею, не скуплячись на компліменти.