"Дівчата-красотулі": Яна Соломко з донькою влаштували веселий шопінг в Стамбулі

Співачка поділилася яскравими знімками з малятком
Цієї осені українська співачка Яна Соломко розлучилася з чоловіком, зізнавшись, що вони вже досить давно не живуть разом. У колишнього подружжя підростає маленька дочка Кіра - дівчинка залишилася жити з мамою, яка всебічно її розвиває і намагається проводити разом якомога більше часу. Наприклад, 4-річна дівчинка вже займається балетом і навіть виступала на сцені, а також плаванням.
Напередодні свят Яна вирішила влаштувати їм з донькою невелику відпустку і полетіла з нею в Стамбул. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася атмосферними фото з Кірою і показала, як вони проводять час у турецькому мегаполісі.
На фото мама і донька відображені на тлі купи величезних гарбузів. На одному з кадрів дівчинка дуже забавно позує, вдаючи здивування від їх розмірів.
Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)
"Все наряджають ялинки, а ми збираємо урожай в Стамбулі! Ось, вирішили доглянути гарбузика для супчика, шопінг він і в Африці шопінг. До речі, якщо комусь треба дати гарбуза - звертайтеся! Вистачить на всіх!" - з гумором підписала публікацію Соломко.
Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)
Користувачі мережі поспішили прокоментувати яскраві знімки, залишивши Яні та її малятку багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)
Раніше Яна Соломко написала пост на підтримку самотніх матусь і розповіла про свою доньку Кіру.