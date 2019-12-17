"Дівчата-красотулі": Яна Соломко з донькою влаштували веселий шопінг в Стамбулі

Цієї осені українська співачка Яна Соломко розлучилася з чоловіком, зізнавшись, що вони вже досить давно не живуть разом. У колишнього подружжя підростає маленька дочка Кіра - дівчинка залишилася жити з мамою, яка всебічно її розвиває і намагається проводити разом якомога більше часу. Наприклад, 4-річна дівчинка вже займається балетом і навіть виступала на сцені, а також плаванням.

Напередодні свят Яна вирішила влаштувати їм з донькою невелику відпустку і полетіла з нею в Стамбул. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася атмосферними фото з Кірою і показала, як вони проводять час у турецькому мегаполісі.

На фото мама і донька відображені на тлі купи величезних гарбузів. На одному з кадрів дівчинка дуже забавно позує, вдаючи здивування від їх розмірів.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

"Все наряджають ялинки, а ми збираємо урожай в Стамбулі! Ось, вирішили доглянути гарбузика для супчика, шопінг він і в Африці шопінг. До речі, якщо комусь треба дати гарбуза - звертайтеся! Вистачить на всіх!" - з гумором підписала публікацію Соломко.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Користувачі мережі поспішили прокоментувати яскраві знімки, залишивши Яні та її малятку багато теплих відгуків.

Девчули-красотули!

Яка Кирочка мила,фото,просто супер

Всю країну можна нагодувати ними

Яка Кирочка класна, дівчинка-позитив

Клас , Які милашки і красуні

Маленьке диво. Таку радість дарує Кіра

Фотозона просто шикарна така

Принадність, яка красуня

Ви такі милі, не можу. принадність

Яка краса, вдало відпочити

Я так хочу побувати в Стамбулі

Ваша дочка просто чудо, така позитивна

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Раніше Яна Соломко написала пост на підтримку самотніх матусь і розповіла про свою доньку Кіру.