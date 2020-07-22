Дівчухи-хохотухи: Лілія Ребрик повеселила мережу "постільним" фото з доньками

Лілія Ребрик часто захоплює шанувальників своєю невгамовною енергією і невичерпним позитивом. Телеведуча перебуває в гарному настрої навіть під час ранкових ефірів, не кажучи вже про час, проведений з коханою сім'єю. Так, артистка поділилася в Instagram забавним "постільним" кадром з дочками.

Разом з Діаною і Поліною зіркова мама лежить у ліжку під ковдрою - при цьому всі троє весело сміються. Ймовірно, фото зробив чоловік і тато Андрій Дикий, до якого Лілія жартівливо звернулася в підписі до публікації.

Зазначимо, що ведуча зображена без макіяжу і з розпатланим волоссям, що її зовсім не бентежить.

"@andrii_dykyi , нам три кави, будь ласка!" - написала Ребрик.

Лілія Ребрик поділилася позитивним постільною фото з дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери захоплюються веселою і красивою сім'єю і дякують ведучій за позитив.

Лілія, ваша краса вашої природності !!!! І не важливо, з макіяжем Ви або без, в сукні або в піжамі. Ви, як промінчик сонця випромінює Щастя. Нехай так буде завжди!!!!!!!

Лілія ви така красуня, захоплююсь вами. нехай життя дарує вам тільки світлі моменти!)

Ви чудова сім'я!!!

девчухи хохотухи

Які красотульки. Дикі девченки!

Супер дівчата ви класні!!!!

Посміхаюся разом з вами, дякую за позитив!!

Дуже щире фото!

Веселунчики

Девченочки, ви такі позитивчики! Дуже приємно отримувати від вас позитивні емоції! Щастя вам і успіхів!

Дівчатка! Ві самий позитив! Люблю вас, красуньки!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик повеселила мережу сімейними розвагами - разом з рідними вона влаштувала баттл зі стрибків у резиночки.