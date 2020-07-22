Дівчухи-хохотухи: Лілія Ребрик повеселила мережу "постільним" фото з доньками

Позитивна телеведуча грайливо зажадала від чоловіка принести їм каву у ліжко
Лілія Ребрик часто захоплює шанувальників своєю невгамовною енергією і невичерпним позитивом. Телеведуча перебуває в гарному настрої навіть під час ранкових ефірів, не кажучи вже про час, проведений з коханою сім'єю. Так, артистка поділилася в Instagram забавним "постільним" кадром з дочками.
Разом з Діаною і Поліною зіркова мама лежить у ліжку під ковдрою - при цьому всі троє весело сміються. Ймовірно, фото зробив чоловік і тато Андрій Дикий, до якого Лілія жартівливо звернулася в підписі до публікації.
Зазначимо, що ведуча зображена без макіяжу і з розпатланим волоссям, що її зовсім не бентежить.
"@andrii_dykyi , нам три кави, будь ласка!" - написала Ребрик.
Лілія Ребрик поділилася позитивним постільною фото з дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловери захоплюються веселою і красивою сім'єю і дякують ведучій за позитив.
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Раніше Лілія Ребрик повеселила мережу сімейними розвагами - разом з рідними вона влаштувала баттл зі стрибків у резиночки.