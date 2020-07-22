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Дівчухи-хохотухи: Лілія Ребрик повеселила мережу "постільним" фото з доньками

Середа 22 липня 2020 15:33
Дівчухи-хохотухи: Лілія Ребрик повеселила мережу "постільним" фото з доньками
Лілія Ребрик з дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Позитивна телеведуча грайливо зажадала від чоловіка принести їм каву у ліжко

Лілія Ребрик часто захоплює шанувальників своєю невгамовною енергією і невичерпним позитивом. Телеведуча перебуває в гарному настрої навіть під час ранкових ефірів, не кажучи вже про час, проведений з коханою сім'єю. Так, артистка поділилася в Instagram забавним "постільним" кадром з дочками.

Разом з Діаною і Поліною зіркова мама лежить у ліжку під ковдрою - при цьому всі троє весело сміються. Ймовірно, фото зробив чоловік і тато Андрій Дикий, до якого Лілія жартівливо звернулася в підписі до публікації.

Зазначимо, що ведуча зображена без макіяжу і з розпатланим волоссям, що її зовсім не бентежить.

"@andrii_dykyi , нам три кави, будь ласка!" - написала Ребрик.

Дівчухи-хохотухи: Лілія Ребрик повеселила мережу &quot;постільним&quot; фото з доньками

Лілія Ребрик поділилася позитивним постільною фото з дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери захоплюються веселою і красивою сім'єю і дякують ведучій за позитив.

  • Лілія, ваша краса вашої природності !!!! І не важливо, з макіяжем Ви або без, в сукні або в піжамі. Ви, як промінчик сонця випромінює Щастя. Нехай так буде завжди!!!!!!!
  • Лілія ви така красуня, захоплююсь вами. нехай життя дарує вам тільки світлі моменти!)
  • Ви чудова сім'я!!!
  • девчухи хохотухи
  • Які красотульки. Дикі девченки!
  • Супер дівчата ви класні!!!!
  • Посміхаюся разом з вами, дякую за позитив!!
  • Дуже щире фото!
  • Веселунчики
  • Девченочки, ви такі позитивчики! Дуже приємно отримувати від вас позитивні емоції! Щастя вам і успіхів!
  • Дівчатка! Ві самий позитив! Люблю вас, красуньки!

Дівчухи-хохотухи: Лілія Ребрик повеселила мережу &quot;постільним&quot; фото з доньками

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик повеселила мережу сімейними розвагами - разом з рідними вона влаштувала баттл зі стрибків у резиночки.

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