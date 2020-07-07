Дівчатка-запальнички: Оля Полякова у відвертому міні завела ритмічним танцем з донькою

Оля Полякова вміє повеселитися і знає толк в якісному відпочинку, а за її пекрасное почуття гумору і креативний підхід до всього артистку обожнюють шанувальники. Так, співачка вирішила підтримати новинку від гурту MOZGI - Сhicabamboni і свого колегу Потапа, тому разом з молодшою дочкою Алісою приєдналася до танцювального флешмобу під запальний трек. У ньому вже встигли взяли участь Маша Єфросиніна, Настя Каменських, Катя Осадча та Юрій Горбунов та інші. Ролик з веселим танцем сімейного дуету Королеви ночі і її дочки Потап розмістив на сторінці в Instagram.

Співачка без косметики в короткій світлій сукні міні разом з дівчинкою повторює синхронні рухи під ритмічний приспів.

"За кращий танець з донькою отримують приз - похід на концерт Олі Полякової ці прекрасні дівчинки", - з гумором підписав відео Потап. "Ого!" - відреагувала на запальний танець зіркової сім'ї екс-дружина репера, продюсер Ірина Горова. Під роликом накопичилось чимало втішних комменатриев від користувачів мережі.

Що спека робить з людьми: Оля Полякова похвалилася пружними сідницями в купальнику (фото)

Яка класна без косметики

Аліса, схожа на папулю, вже підросла, красапетка росте!

Дівчатка, ви вогонь

Красуні

Мама доцю трохи випереджає. На позитиві!

Крута мама, успішна,красива, приклад для всіх

Олічка супер

Мама – красуня

Дівчата - зажигалочки прям, крутышки!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше старша дочка Олі Полякової 15-річна Маша показала плоский животик в короткому топі.