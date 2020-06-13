У відвертому міні і з "бойовою розмальовкою": "хижа" Леся Нікітюк вразила перевтіленням

Ведуча повідомила цікаву новину
Леся Нікітюк активно приступила до роботи і вже бере безпосередню участь у знімальному процесі. Вона ділиться фото з майданчика і показує локації виїзді, а також із задоволенням влаштовує фотосети – як аматорські, так і професійні. Так, на нових фотознімках Леді Ле постала в дуже несподіваному образі.
Ведуча повідомила, що стала почесним амбасадором захисту рисі в Україні. З такої нагоди вона знялася у тематичній фотосесії, перевтілившись в цю граціозну хижачку. Леся одягла легке шифонове плаття-міні на запах з принтом анімалье, на обличчі у неї – аквагрим, що імітує забарвлення рисі.
Шанувальники оцінили перевтілення ведучої і тут же заспали її компліментами.
Леся Нікітюк перевтілилася в дику рись (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шалена імператриця: Леся Нікітюк в екстремальному міні блиснула "нескінченними" ногами
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Раніше Леся Нікітюк засвітила стрункі ніжки в коротких джинсових шортах і білому топі. А також станцювала біля холодильника і комічно продемонструвала, як закриває так зване харчове вікно в процесі інтервального голодування.
Автор: Lite