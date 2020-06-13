У відвертому міні і з "бойовою розмальовкою": "хижа" Леся Нікітюк вразила перевтіленням

Леся Нікітюк активно приступила до роботи і вже бере безпосередню участь у знімальному процесі. Вона ділиться фото з майданчика і показує локації виїзді, а також із задоволенням влаштовує фотосети – як аматорські, так і професійні. Так, на нових фотознімках Леді Ле постала в дуже несподіваному образі.

Ведуча повідомила, що стала почесним амбасадором захисту рисі в Україні. З такої нагоди вона знялася у тематичній фотосесії, перевтілившись в цю граціозну хижачку. Леся одягла легке шифонове плаття-міні на запах з принтом анімалье, на обличчі у неї – аквагрим, що імітує забарвлення рисі.

Шанувальники оцінили перевтілення ведучої і тут же заспали її компліментами.

Леся Нікітюк перевтілилася в дику рись (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шалена імператриця: Леся Нікітюк в екстремальному міні блиснула "нескінченними" ногами

Клас

Леопардиця

Ох ти, нічого собі, яка ти тут сліпуче розкішна хижачка, граціозно красива тут, втім,як і скрізь

Ух ти, яка красуня!

Красуня

Справжня кіця

Леся на полюванні

Ух ти яка киця

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк засвітила стрункі ніжки в коротких джинсових шортах і білому топі. А також станцювала біля холодильника і комічно продемонструвала, як закриває так зване харчове вікно в процесі інтервального голодування.