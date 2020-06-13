ru
ua

У відвертому міні і з "бойовою розмальовкою": "хижа" Леся Нікітюк вразила перевтіленням

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Ведуча повідомила цікаву новину

Леся Нікітюк активно приступила до роботи і вже бере безпосередню участь у знімальному процесі. Вона ділиться фото з майданчика і показує локації виїзді, а також із задоволенням влаштовує фотосети – як аматорські, так і професійні. Так, на нових фотознімках Леді Ле постала в дуже несподіваному образі.

Ведуча повідомила, що стала почесним амбасадором захисту рисі в Україні. З такої нагоди вона знялася у тематичній фотосесії, перевтілившись в цю граціозну хижачку. Леся одягла легке шифонове плаття-міні на запах з принтом анімалье, на обличчі у неї – аквагрим, що імітує забарвлення рисі.

Шанувальники оцінили перевтілення ведучої і тут же заспали її компліментами.

Леся Нікітюк перевтілилася в дику рись (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шалена імператриця: Леся Нікітюк в екстремальному міні блиснула "нескінченними" ногами

  • Клас
  • Леопардиця
  • Ох ти, нічого собі, яка ти тут сліпуче розкішна хижачка, граціозно красива тут, втім,як і скрізь
  • Ух ти, яка красуня!
  • Красуня
  • Справжня кіця
  • Леся на полюванні
  • Ух ти яка киця

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк засвітила стрункі ніжки в коротких джинсових шортах і білому топі. А також станцювала біля холодильника і комічно продемонструвала, як закриває так зване харчове вікно в процесі інтервального голодування.

Автор: Lite

► Гарна, як мама: Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото дочки від Володимира Кличка ► Племінниця Софії Ротару Sonya Kay вийшла заміж: зворушливі весільні фото
Читати всі новини