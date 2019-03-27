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Зухвале міні і косуха: Надя Дорофєєва заворожила ефектним look'ом

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2019 - 10:01
Зухвале міні і косуха: Надя Дорофєєва заворожила ефектним look'ом
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка возвала ажіотаж яскравим образом

Популярна співачка Надя Дорофєєва уміє підігрівати і підтримувати інтерес публіки. Не встиг "вистрілити" атмосферний кліп гурту "Время и Стекло" - "Дим", де зірка з'явилася у відвертому образі, як вона вирішила змусити частіше битися серця шанувальників ефектною фотосесією для відомого косметичного бренду. Тепер артистка знову в центрі уваги, і все завдяки модним експериментам із зовнішністю і зухвалим образам! Свіжим кадром, на якому вона позує в сміливому вбранні, зірка поділилася в Instagram.

Для зйомок Надя вбралася у вбрання від українського бренду FROLOV. Вона вибрала экстремальне світле міні, доповнивши чорною курткою-косухою з сріблястими контрастними швами. Сітчасті колготи тілесного кольору надали образу особливу пікантність. Пружні природні локони і макіяж з акцентом на червоні чуттєві губи, кокетливо оголене плече – і ефектний кадр готовий!

"Мрії збуваються", - коротко підписала знімок спокуслива співачка.

Зухвале міні і косуха: Надя Дорофєєва заворожила ефектним look'ом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники одностайно відзначили, що їх улюблениця виглядає просто чудово, про що поспішили повідомити їй в коментарях.

"Чому так круто, атмосферно?", "Нереально красива", "Занадто ідеальна!", "Надія, ви супер", "Шикарна", "Це більше, ніж краса", "Неземної краси", "Неймовірна", "Словами нереально описати твою красу", - не могли вони стримати емоцій.

Співачка потішила фанів також фотосесією в стильних вбраннях. Вона позувала у чорній водолазці і трендовій спідниці-трапеції на гудзиках прямо з 90-х, доповнивши образ ботильйонами з анімалістичним забарвлення. Також зірка красувалась у двосторонніх тренчі і оригінальною картатій спідниці.

 

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва "засветила" білизна і ефектне декольте на чуттєвому знімку.

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