Зухвала і стильна: Надя Дорофєєва вразила фанів новим іміджем

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка похвалилася ефектної зачіски з косичками

Надя Дорофєєва не сумує на карантині і не втомлюється розважати й веселити своїх шанувальників. Ювілей співачки також випав на період самоізоляції - своє 30-річчя їй довелося святкувати вдома в компанії лише коханого чоловіка Володимира Дантеса замість запланованої поїздки до Барселони. Проте зірка не засмутилася і від душі подякувала всім за щирі слова і зворушливі жести у цей день. Тепер же Надя придумала нову розвагу і вразила фанів зміною іміджу.

Своїм новим зухвалим чином Дорофєєва похвалилася в Instagram. Задоволена співачка продемонструвала свою нову зачіску – вона заплела собі багато косичок. Яскравий лук виконавиця доповнила легким макіяжем і футболкою оверсайз сірого кольору.

При цьому Надя зробила колаж з 4 фотографій, на яких позує, грайливо показуючи язик на камеру.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нова зачіска зірки припала до смаку її шанувальникам - знімок набрав понад 170 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

Красуня

Прикольно!

Гарненька

Те відчуття коли не знаєш, що написати)

На стилі

Кіски вам дуже до лиця, коли кучерики будуть?

Африканська дівчина Надя

Волосся стають хвилею, після відкриття кісок і це так красиво

Шалено красива

Кайф просто

Ееее чому така красива

Обожнюю кіски

найяскравіша

Тобі дуже йде з кісками

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва поділилася своїм "постільним настроєм" і показала різні настрої і типажі дівчат на карантині, чим потішила шанувальників.